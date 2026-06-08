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Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao snimak sa tribine Proglasa u Frankfurtu na kom se vidi da obezbeđenje čupa i izbacuje novinara koji ih je upitao "koji je njihov program".

- Ovaj snimak je jeziv po svojoj prirodi, ne zbog težine udarca već zbog pokušaja unižavanja nečijeg ljudskog dostojanstva. Oni su ga još dva puta udarili ispred. Mislim da su i nadležni organi Srbije već uradili svoj posao, tako da očekujem da će ovo lice biti privedeno pravdi i da će odgovarati za delo koje je počinjeno. Biće sigurno. Taj čovek je ozbiljan i pristojan. On im je rekao: "Zašto nas nazivate masom? Mi nismo masa. Mi imamo, ne znam, svoje ime i prezime, imamo svoje mišljenje, poštujte nas." I drugo što im je rekao, rekao im je: "Iznesite mi svoj program." I taj čovek je rekao: "Pa mi nemamo program. Mi nismo došli ovde da vam pričamo o programu, zato što mi nemamo program. Ne znamo mi šta bismo radili, ali znamo da hoćemo da izvršimo prevrat u Srbiji, to je ono što znamo. A šta bismo radili, to ne znamo i zato i ne možemo o tome da pričamo" - objašnjava Vučić.

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Foto: screenshot pink tv

On je naglasio da je posebno strašno to što je većina ljudi mirno posmatra sve to.

- Obratite pažnju, sem nekoliko ljudi koji su bili očigledno zgroženi, ali uplašeni, ostali ljudi mirno sede i posmatraju. Kako neko nekoga vuče za uvo? Kao da ih nije briga kako neko i nekoga udara i tako dalje. Nije ih bilo briga. Empatija ne postoji. Naučeni su da mi koji drugačije mislimo od njih smo zlo. Niko iz publike nije skočio i "zaustavite se". Mi sad imamo podatke o ovom mladiću, Aleksandru, ni o kakvom ozbiljnom ni mangupu, ni bilo čemu nije reč. Dakle, ja ne želim da iznosim lične podatke, mnogi bi se ismejali, ali bolje je da ćutim. Tako da, i u skladu sa zakonom je da to ne govorim i ne iznosim. Dakle, niko se nije setio da kaže "zaustavite siledžiju, zaustavite nasilnika". To je naša vrednost, nećemo to da dozvolimo. Nisu to uradili - dodao je.

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