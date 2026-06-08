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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na navode da je Časni pojas Presvete Bogorodice plaćen i da je zbog toga bio u Hramu Svetog Save

- To nije tačno. To su potpune neistine. Dakle, država ništa nije platila i svetinju ne možete da platite. Nema to veze ni sa mojim bratom, ni sa mojim ocem, niti bilo šta, osim što su išli na Hilandar i idu na Hilandar. Dakle, to je kao kada biste rekli da sam vlasnik Hilandara zato što sam obezbedio najviše novca za Hilandar i zakon o Hilandaru, te svake godine plaćamo, i zato što smo najviše novca obezbedili da Hilandar bude obnovljen, jer svi ostali zajedno nisu ni deseti deo onoga što smo mi obezbedili. Sve je to tačno, kakve to veze ima sa tim da smo mi doprineli da neko plaća svetinju ili bilo šta svetinju? Veoma je važno ovo, jer mi ovde nije do trikova medijskih kojima se oni služe. Dakle, svetinju da kupite i da platite ne možete. Bogorodičin pojas je velika svetinja. Ponosan sam na milion ljudi i više od milion ljudi, kako kaže naša sveta Srpska pravoslavna crkva, koji su različitih političkih opredeljenja, ali koji su u miru i redu stajali satima, neki danima, da bi mogli da celivaju Bogorodičin pojas. On je tu zahvaljujući blagoslovu igumana manastira Vatopeda - pojašnjava predsednik.

Foto: screenshot pink tv