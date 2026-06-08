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Ubedljiva pobeda Srpske liste u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji otvorila je brojna politička pitanja, od odnosa Prištine prema srpskoj zajednici, preko položaja Srba u institucijama, pa sve do mogućih posledica po dijalog Beograda i Prištine.

Sagovornici emisije "Usijanje" ocenili su da izborni rezultat predstavlja jasnu poruku da je većinski deo srpskog naroda ostao politički jedinstven uprkos pritiscima i složenim okolnostima na terenu.

"Aljbin Kurti čini sve da marginalizuje Srpsku listu"

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije Milovan Drecun ocenio je da vlasti u Prištini sistematski pokušavaju da oslabe politički uticaj Srpske liste, uprkos tome što ona uživa najveću podršku među Srbima na Kosovu i Metohiji.

- Srpski narod je jasno rekao da želi da ga predstavlja Srpska lista u privremenim institucijama samouprave, da se bori za njegove interese, za poboljšanje kvaliteta života, bezbednosti i opstanak. Međutim, Aljbin Kurti čini sve da marginalizuje Srpsku listu i onemogući joj da iskoristi puni kapacitet podrške koju ima među Srbima - rekao je Drecun.

02:47 Milovan Drecun: "Srpski narod na Kosmetu je izabrao Srpsku listu kao svog predsednika, a ne Nenada Rašića" Izvor: Kurir televizija

On smatra da Priština pokušava da političkim inženjeringom oslabi značaj glasova koje je osvojila Srpska lista, dok međunarodna zajednica, kako navodi, na takve procese uglavnom ne reaguje.

- Niko ne postavlja pitanje zašto se ne poštuje izborna volja srpskog naroda. Ovde nije dovoljno samo organizovati izbore i proglasiti ih demokratskim. Potrebno je poštovati glasove ljudi koji su na tim izborima učestvovali. Kada se zanemari volja više desetina hiljada Srba, onda se obesmišljava sama suština demokratije - naglasio je Drecun.

Govoreći o značaju osvojenih mandata, on je podsetio da Srpska lista ima važnu ulogu u procesima donošenja ključnih odluka u institucijama u Prištini.

- Srpska lista formalno jeste manjinska lista, ali je u pojedinim političkim procesima njen značaj mnogo veći. Posebno kada je reč o odlukama koje zahtevaju podršku predstavnika srpske zajednice. Zato se njen politički kapacitet ne može posmatrati kao kapacitet bilo koje druge manjinske liste - rekao je Drecun.

"Srbi na Kosovu i Metohiji se nalaze u veoma teškoj situaciji"

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije ocenio je da rezultat izbora pokazuje koliko je jedinstvo važno za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji.

- U normalnim okolnostima politički pluralizam je poželjan i prirodan. Međutim, Srbi na Kosovu i Metohiji danas se nalaze u veoma teškoj situaciji i zbog toga je važno da postoji političko jedinstvo oko ključnih nacionalnih interesa. Kada imate egzistencijalne probleme, prostor za političke podele postaje mnogo manji - rekao je Matić.

On je ukazao i na činjenicu da među albanskim političkim partijama gotovo da nema razlika kada je reč o statusnim pitanjima Kosova i Metohije.

Foto: Kurir Televizija

- Za nas iz Beograda možda deluje da postoje značajne razlike među albanskim političarima, ali kada je reč o njihovom odnosu prema nezavisnosti Kosova, te razlike praktično ne postoje. Upravo zbog toga je važno da srpski predstavnici nastupaju jedinstveno i da zajednički štite interese svog naroda - istakao je Matić.

Prema njegovim rečima, političko jedinstvo Srba važno je i zbog sprečavanja eventualnih odluka koje bi mogle dodatno da ugroze položaj srpske zajednice.

- Mnogo je bolje da svih deset predstavnika srpskog naroda bude na istoj strani kada se odlučuje o važnim pitanjima. To je najbolji način da se zaštite prava Srba i spreče eventualne ustavne ili političke promene koje bi dodatno otežale njihov položaj - naveo je Matić.

"U takvim okolnostima, ljudi traže jedinstvo"

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku smatra da je ključno pitanje legitimnosti predstavljanja srpske zajednice u institucijama.

- Prirodno je da se većinski deo srpskog naroda okuplja oko jedne političke opcije u situaciji kada postoji snažan spoljašnji pritisak. U takvim okolnostima ljudi traže jedinstvo, a ne dodatne podele unutar zajednice - rekao je Đurić.

Foto: Kurir Televizija

On je posebno ukazao na problem biračkih spiskova i načina raspodele mandata.

- Postoje ozbiljna pitanja u vezi sa brojem birača i samim izbornim sistemom. Upravo zbog toga se često postavlja pitanje legitimnosti određenih političkih predstavnika. Ako neko mandate namenjene srpskoj zajednici dobija pre svega glasovima koji ne dolaze iz srpske zajednice, onda je potpuno legitimno otvoriti pitanje da li takav model zaista odražava političku volju Srba na Kosovu i Metohiji - ocenio je Đurić.