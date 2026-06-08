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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić dočekao je danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednika Republike Angole Žoao Manuela Gonsalveša Lorensa, koji je stigao u zvaničnu posetu Srbiji.

.Šef srpske diplomatije je istakao da poseta, koja dolazi godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa Srbije i Angole, predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova.

Dočeku je prisustvovao i ambasador Srbije u Luandi Miloš Perišić.

Prema najavama iz Beograda, zvanični deo posete predsednika Angole počinje sutra sastankom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji će mu ispred Palate Srbija prirediti svečani doček.

Posle razgovora u četiri oka, dvojica predsednika učestvovaće na plenarnom sastanku delegacija Srbije i Angole, a potom prisustvovati razmeni bilateralnih sporazuma. Sve o poseti predsednika Angole pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.