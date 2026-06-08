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Stid! Sram!

To je ono što blokaderi nemaju, i to je problem. Sve ostalo proističe iz ovog invaliditeta.

Vest su svi čuli: na tribini Proglasa u Frankfurtu novinar tamošnjih Vesti Zoran Vicelarević, pošto je čuo izlaganja, u delu manifestacije određenom za komunikaciju s gostima, pitao je kakav je program Proglasa. Tačnije, sudeći prema snimku koji se društvenim mrežama proširio kao plamen, ustao je i kad su mu dali mikrofon, kazao je: „A gde vam je program?“ Posle toga prišli su mu izvesni Aleksandar Bogdanović, gastarbajter iz Nemačke i organizator priredbe, i redari pa ga povlačenjem za kosu(!) i udarima u bubrege izbacili iz sale!

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Gosti iz Beograda, sve borac do borca za demokratiju, odgledali su bez reči ovaj brutalni incident. I nastavili program kao da se ništa nije desilo. Dragan Bjelogrlić, biznismen, Katarina Petrović, major policije koja se odala politici, Zoran Kesić, suvi profesionalac jer Show must go on, Miodrag Jovanović, profesor i studentski svedok, Tamara Dragičević, glumica (Nadica iz „Vojne akademije“) i Manjifiko, pevač.

A posle programa – sudeći po profilu učesnika, estradnog, sa pevanjem i vicevima – Proglas je izdao saopštenje da bi gledaocima objasnio šta su videli.

Elem, kažu oni da im je glavna ideja bila da se građani u inostranstvu snažnije povežu sa društvenim i političkim procesima u Srbiji i prestanu da budu samo posmatrači. (Da prevrću kontejnere u Frankfurtu? Malo teže, sudeći prema onome što znamo kako nemačka policija gleda i kako reaguje na takve akcije.)

Zatim, da se prikupe pare za aktivnosti Proglasa u zemlji. (Objektivno procenivši svoj kapacitet, Proglas je odredio cenu za karte od 20 evra, što je na nivou bioskopske ulaznice s pićem, ali duplo manje od Tee Tairović ili Ace Pejovića.)

I na kraju, Proglas je rezimirao postignuća: u objavi na Instagramu stoji da je „u Frankurtu svako dobio priliku da postavi pitanje i iznese svoj stav... Veče je proteklo u atmosferi dijaloga, poštovanja i pažljivog slušanja“.

I tu se vraćamo na početak ovog teksta: ti se ljudi ne stide da u oči lažu!

Foto: Printksrin

Osim ako ne smatraju da se podrazumeva da uz „priliku da postaviš pitanje“ dobiješ i batine kad priliku iskoristiš. I ako „atmosfera pažljivog slušanja“ ne znači da se kazano ne dovodi u sumnju!

Narod kaže za takve: lažu, a ne stide se!

Definicija kaže da je „stid pokazatelj da smo usvojili društvene norme ponašanja; on nas sprečava da se ponašamo isključivo u skladu sa sopstvenim interesima“.

Proglasu, koji radi samo u sopstvenom interesu, stid je višak, kao šesti prst na ruci.

Mada, ova je organizacija od samog početka invalidna. Formirana je u novembru 2023. da bi se pomoglo tadašnjoj opoziciji sa Đilasom na čelu, ali je već sledećeg meseca doživela fijasko kad se na Terazijama skupilo 10.000 ljudi. Pojavom studenata na političkoj sceni, selebriti okupljen u Proglasu gurnut je sa scene, a pokušaj da se protesti akademaca uzmu pod svoje na skupu u Novom Sadu završen je još jednim neuspehom. Fakulteti u blokadi listom su se ogradili od Proglasa.

Ali sad su živnuli, kad je postalo izvesno da je studentska lista fatamorgana. Inače, ako im je verovati, imaju oko 200.000 potpisa podrške. To je na nivou Nestorovića. Samo što je on sam, a ovih ima kao pleve, i sve su akademici, primadone, glumački prvaci, vic maheri, pisci...

Bolje da su ostali ispod kamena.

Bivalo je raznih tribina i konferencija za medije, ali još niko nije dobio batine zato što je nešto pitao.

Proglasovcima su puna usta demokratije, slobode govora, nezavisnih medija… ali su u praksi toksična grupa s viškom ambicija bez pokrića koja bi da se udene na vlast na svaki mogući način. Sad su pokazali kakvu nam demokratiju nude. Šamar preko usta.

Bivalo je kroz istoriju na ovim prostorima i jednoumlja, ali ovi su ga digli na novi nivo: na narodu je da samo pažljivo sluša! Valjda zato što je u Proglasu „elita“, „istaknute ličnosti“, prof., dr, mr…

A morali bi da znaju da ni ovo što su u Frankfurtu uradili nesrećnom radoznalom novinaru Vesti nije originalno.

Bio je jedan što je govorio „Ne slažem se s vašim pitanjem!“, i zvao se Dragiša Binić. Po zanimanju fudbaler.

Ali on je bio vaspitan. A naša elita bije jer je čovek pitao kakav je program Proglasa.

Dobio je batine zbog neobaveštenosti: Proglas nema program. Proglas nema ništa. Nema ni stid, inače bi se neko od njih izvinio i novinaru i građanima na čije glasove računaju.