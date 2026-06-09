Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić učestvovala je u Sarajevu na panelu u organizaciji Evropske narodne partije i tom prilikom poručila da je proširenje Evropske unije značajno, kako za region Zapadnog Balkana, tako i za samu EU, dodavši da bi to regionu obezbedilo ekonomski prospertitet, veću konkurenciju, bolji životni standard i životni mir.

- Danas sam u Sarajevu govorila na panelu u organizaciji EPP-a čiji je SNS ponosni pridruženi član. Razgovarali smo o proširenju Evropske unije i ulozi EPP u tom procesu na Zapadnom Balkanu. Velika zahvalnost EPP-u na tome što su uvek jasno zastupali agendu proširenja. Imamo dobre vesti sa Samita EU - Zapadni Balkan, koji je održan u Tivtu, i odličan francusko-nemački predlog za koji se nadamo da će biti najozbiljnije razmatran - napisala je Brnabićeva na Instagramu.

Dodala je da u takvoj atmosferi Srbija nastavlja reforme u oblasti vladavine prava, pre svega fokusirana na saradnju sa Venecijanskom komisijom u vezi seta pravosudnih zakona i pune primene ODIHR preporuka za dalje unapređenje izbornih uslova.

- Istovremeno, ukoliko gledamo ekonomske parametre - Srbija je daleko spremnija za članstvo nego što su to bile neke zemlje u vreme kada su se priključile EU. Te 2007. godine, Rumunija je imala 21 odsto bruto plate u odnosu na tadašnji prosek EU, Bugarska tek 11 odsto, dok Srbija danas ima 44 odsto trenutnog proseka, i u tome je daleko najbolja u regionu - navela je Brnabićeva.

Kako je istakla, SNS, kao deo EPP porodice, nastavlja da radi na evropskom putu Srbije.

- Zahvalna sam na svakoj diskusiji i razgovoru o integraciji Zapadnog Balkana. Verujem da je proširenje od izuzetnog značaja za naš region, ali bi bilo važno i za samu EU. To bi regionu obezbedilo ekonomski prosperitet, veću konkurenciju, bolji životni standard i što je najvažnije - dugoročni mir. Velika zahvalnost EPP-u na pozivu i na tome što nikad ne zaboravlja svoje partnere u regionu - zaključila je Brnabićeva.