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Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović istakao je da posebno brine što nijedna politička stranka na tzv. Kosovu nije poslala poruku da bi sa Srbima gradila zajedničku budućnost i koja je osudila teror nad srpskom zajednicom.

- Vrlo loša je poruka što sve stranke ćute na teror koji Aljbin Kurti sprovodi nad Srbima. Nijedna politička stranka nije poslala poruku da bi sa Srbima koji žive na tzv. Kosovu, a koji opstaju uprkos teroru, gradili zajedničku budućnost. To posebno brine - rekao je Odalović za RTS.

Aljbin Kurti Foto: Printscreen

On je podvukao da nema stabilnosti na prostoru na kojem žive različite etničke zajednice, a da nema u vlasti neko iz nevećinske zajednice.

- Albanci iracionalno to ne žele i tu je problem i kod opozicije. Nad Srbima je sve dozvoljeno - kazao je Odalović.

On je istakao da Srpskoj listi treba čestitati na izbornim rezultatima i na hrabrosti i angažovanosti, imajući u vidu neviđeni teror koji je poslednjih dana sproveden nad Srbima, kada je uhapšeno sedam direktora institucija, a u Goraždevcu i viđeniji Srbi, koji bi svi dali glas Srpskoj listi.

1/11 Vidi galeriju Predizborna kampanja Srpske liste Foto: Srpska lista

- To govori o tome da je Kurti činio sve da oslabi Srpsku listu, da joj suzi prostor i prikaže da ta stranka nije neko ko je apsolutni predstavnik Srba. To radi od februara prošle godine kada je Nenadu Rašiću nabacio 1.075 glasova, da bi na sledećim morao da mu nađe 1.700, a na ovim više od 2.000 glasova da bi Srpskoj listi uzeo jedan mandat - objasnio je Odalović.

On je kazao da je gotovo izvesno da će Kurti na taj način obezbediti Rašiću taj jedan mandat i da to pokazuje da je Kurti spreman da mu nabavi koliko god treba glasova, kako bi izvukao svog Srbina i predstavio ga kao predstavnika Srba.

Odalović je naglasio da su izbori vratili tzv. Kosovo na situaciju od februara prošle godine, stanje koje odgovara Kurtiju da u tehničkom mandatu dalje sprovodi teror nad Srbima.

Prema njegovim rečima posebno je bolno što iz međunarodne zajednice, pre svega evropska komesarka Marta Kos čestita i pre objave rezultata, a da se nijednom rečju nije odredila prema teroru nad Srbima i onome što se dešava oko izborne krađe.

- To brine jer očigledno da nekome iz tih centara odgovara ono što Kurti radi. Nema nijedan faktor na međunarodnoj sceni da ga zaustavi. Svedoci smo da se vodi jaka kampanja na Zapadnom Balkanu o evropskim integracijama, a najslabija tačka su tzv. Kosovo i Kurti. Oni koji bi mogli da ga dozovu pameti su zvaničnici evropskih institucija, ali oni ćute - ukazao je Odalović.

Podsetio je da Kurti ne sprovodi svoje obaveze i da je to nešto na šta moraju da ga nateraju.

- To je jedini put. Amerikanci se bave krupnim temama, i nisu fokusirani na naš prostor. Oni jesu neko ko može da to jednom kvalitetnom porukom reši. Priština je svesna da bez podrške i uticaja SAD nema šta da traži - objasnio je Odalović.

On je izrazio uverenje da će biti doneta osuđujuća presuda u Hagu protiv Hašima Tačija i drugih vođa OVK i dodao da bi njihov povratak značajno promenio političku scenu u Prištini.

- Duboko verujem da će biti doneta osuđujuća presuda Tačiju i drugim optuženima za zločine koji su dokazani. Preko 100 ljudi je ubijeno i za to postoje nepobitni dokazi, te to zaslužuje apsolutnu osuđujuću presudu. Zahtev tužilaštva za kaznom od 45 godina govori o tome da je ta pravosudna institucija shvatila težinu iznetih dokaza. I pored svih odlaganja sud će morati da izrekne kazne. Ako bi se dogodio najgori scenario i oni bili oslobođeni, to bi značajno promenilo političku scenu u Prištini - uveren je Odalović.