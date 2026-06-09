Slušaj vest

Predsednik Republike Angole Žoao Manuel Gonsalveš Lorens danas je izjavio da i Srbija i Angola, kada je reč o međunarodnoj politici, dele istovetna stanovišta i zagovoraju globalni mir, bezbednost i multilateralizam.

Srbija i Angola, kako je rekao Lorens, zagovaraju reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi on mogao da igra svoju ulogu, odnosno da sprečava ratove i oružane sukobe, koji su, kako je dodao, postali svakodnevna praksa u svetu, naročito na Bliskom istoku i u Evropi.

Lorens je objasnio da dve države, kada god imaju opravdane razloge, približavaju stavove i pokušavaju da se suprotstave negativnom trendu koji se dešava u međunarodnoj politici.

- Velike međunarodne institucije poput Ujedinjenih nacija i drugih su mesto u kojima i Srbija i Angola, ruku pod ruku, zagovaraju te principe za koje smatramo da su oni koji mogu da služe kao nešto što će da spasi svet iz nedaća. Mi moramo da preduzmemo sve da se svet spasi od katastrofa - naglasio je on.

Lorens je rekao da je zadovoljan rezultatima posete, iako ona do sada traje nekoliko sati, kao i da već mogu da se vide rezultati i plodovi posete.

- U svoje ime i ime naroda Angole, dozvolite mi da Vam zahvalim na odlikovanju koje sam primio i na najvišem odlikovanju koje Srbija dodeljuje stranom državljaninu. To je zaista odlikovanje, priznanje, ne meni kao pojedincu, već Angoli i narodu Angole, i na tome vam veoma zahvaljujem, gospodine predsedniče - naveo je Lorens, nakon što mu je prethodno na svečanoj ceremoniji predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden Republike Srbije na lenti.