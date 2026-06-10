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Dodatno povećanje penzija, novi paket lekova i njihovo sniženje, ulaganje u zdravstvene centre u svim delovima Srbije, otvaranje auto-puta Čačak-Kraljevo do Vidovdana, ubrzana izgradnja pruge kojom će se od centra Beograda do aerodroma stizati za 15-20 minuta i još mnogo važnih stvari koji će poboljšati svakodnevni život svakog čoveka u Srbiji, nalazi se u fokusu programa koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio građanima u ponedeljak uveče.

Analitičari su saglasni da je ovaj program još jedan dokaz da je briga o čoveku u fokusu svih reformi koji predsednik Vučić već realizovao i tek planira da sprovede.

- Povećanja penzija će biti i tačka. Smislićemo model da obradujemo gotovo sve penzionere, ali posebno one sa najnižijim primanjima. Naš cilj je naravno da obradujemo sve, ali pogotovo njih, da to bude značajan iznos. Razgovaramo o snižavanju cena lekova. Ne želimo da dođemo do nestašice lekova. Ono što im je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari i drugi, za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove. Jer ne smemo da dozvolimo, mi možemo da se hvalimo putevima i hvalim se time, ponosan sam na to, i prugama, i novim kliničkim centrima, ali ako čovek od 70 godina nema za lek, jer taj lek košta 6. 000 dinara, a on ne može to da priušti dva ili tri puta jer ima poljoprivrednu penziju od 25. 000 dinara ili 31. 000 dinara, koliko je već, dakle, onda mu je teško da to priušti. Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete - kazao je Vučić.

Tiršova 2 Foto: Bexel Consulting

Kako je predsednik istakao, predviđene su mere i za zdravstveni sistem,a jedna od glavnih briga je kako da adekvatna medicinska nega stigne do svakog mesta, sela i zaseoka i da se dođe do ljudi koji žive tamo.

- Hajde da dođemo do svih, da očistimo naše zdravstvene ustanove. Pogledajte šta sve gradimo, za 7-10 dana ćemo krenuti polaganje kamena temeljca za porodilište u Nišu. Ceo jug to čeka. Gradimo porodilišta, od Beograda do Niša do mnogih drugih mesta.Ne mogu da razumem da nismo u stanju da uložimo milion evra u stotinu domova zdravlja, 100 miliona, taman kao jedna bolnica koju gradimo. Napravićemo jedan komplet paket mera jer hoćemo da uložimo u zdravstvene centre, da sve bude čisto i nova galanterija, da se čovek oseća dostojanstveno kada dođe i da mu nije teško kad tu čeka. Tada će svaki čovek moći da vidi šta je to što radimo za njega. Čeka nas jedan temeljan i ozbiljan plan - dodao je šef srpske države.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da se mere koje je izneo predsednik Vučić se najviše odnose na poboljšanje kvaliteta života ljudi i na njihovo zdravlje,što je od najveće važnosti.

Politički analitičar - Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Ovaj program pokazuje da su u fokusu državnog vrha upravo građani i njihov svakodnevni život. Već je dokazano koliko Vučić brine o najstarijim sugrađanima, ali država ne posustaje u nastojanju da im što više poveća kvalitet života. Važan je dolazak novih investicija u Srbiju, otvaranje fabrika, razvoj veštačke inteligencije i druge stvari koje sa sobom povlače otvaranje novih radnih mesta, izgradnja pruga i autoputeva koji će svima olakšati kretanje... Važna je i međunarodna pozicija Srbije i poštovanje koje dobijemo od Kine do Amerike, ali sve to postaje maltene beznačajno ako, kada se čovek razboli njegova država ne bude tu za njega. Zato je predsednikovo insistiranje na što jeftinijim lekovima i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti koja je dostupna svima od neverovatne važnosti! - govori Obrknežev i dodaje:

Sa ovim merama Srbija ide u budućnost Najznačajnije tačke novog paketa: 1. povećanje penzija, a posebno onima sa najnižim primanjima 2. snižavanja cena lekova 3. ulaganje i izgradnja novih zdravstvenih centara 4. nove pruge i autoputevi 5. pomoć zaposlenima i korisnicima usluga Centra za socijlani rad

- Takođe, od ranije je poznato nastojanje predsednika da reši lečenje građana koji žive u najudaljenijim krajevima ili selima u kojima neretko ni nema adekvatnih specijalista. Zato se širom Srbije renoviraju domovi zdravlja, grade i renoviraju bolnice i porodlišta, pa i klinički centri. Nije poenta da sve i svi idu u Beograd, poenta je da se različiti delovi Srbije što ravnomernije razvijaju, da niko ne mora da ide više za Beograd, Novi Sad ili Niš ako želi da dobije zdravstvenu negu na vrhunskom nivou, jer to ima u svojoj neposrednoj blzini. Pregledi u najudaljenijim selima mogu ljudima produžiti, pa i spasiti živote! Građanima to neverovatno znači! Verujem da će svaki čovek uskoro još više i jasnije moći da oseti šta država radi za njega.

Politički filozof Dragoljub Kojčić podseća za Kurir da je zapravo ljubav prema sopstvenom narodu temelj na kome se zasniva uspešno vođenje jedne države.

Politički filozof Dragoljub Kojćić Foto: Privatna arhiva

- Moderni koncept patriotizma podrazumeva poltičku skalu političke i socijalne brige, a to znači da ona kreće od životnog standarda svakog pojedinca, pa do celine zajednice ilii države. Naravno da je to sve organski povezano, ali je bitno da onaj ko kreira politku jedne zemlje nosi u sebi sve segmente odgovornosti! Problem Srbije je bio što je dugi niz decenija bila zapuštena, ali je u sinergiji danšnjeg lidera države sa građanima, upravo ta politika koja Srbiju gura snažno napred u budućnost. Ta sinergija ne može da bude mehanička i lažna nego mora da počiva na pojmu koji je kod nas duogo bio zapostavljan i podčinjen kao previše romantičan. To je ljubav. Ljubav kao temljna kategorija u svakom poslu, pa i u vođenju jedne nacije, a posebno u ovako delkatnom geopoltičkom trenutku. Ko zađe u temelje svake od Vučićevih teza koje je izložio poput brige o penzionerima, bolesnima, poboljšanje zdravstenog sistema, prepoznaće tu autentičnu brigu za život naroda! Podsetiću da je o takvom odnosu pisao još Martin Hajdeger, nemački filozof koji je, između ostalog, u svojim delima istraživao pojam ljudskog postojanja kroz vreme i svakodnevicu. Toliko za one koje u svom analfabetizmu misle da je za opozciono delovanje dovoljno samo da mrziš. Danas se na političkoj sceni polarizuju ljubav i mržnja i kao u nekakvoj Šekspirvoj drami - ocenio je Kojčić.