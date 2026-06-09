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Brutalan napad na novinara Zorana Vicelarevića tokom tribine koju je u Ofenbahu kod Frankfurta organizovao blokaderski ProGlas, izazvao je burne reakcije javnosti, a sada se povodom ovog slučaja oglasio i sudija Miodrag Majić.

- Činjenica da su upregnuti baš svi režimski mediji propagandisti i botovi potvrđuje da je akcija ProGlasa u dijaspori pun pogodak! Vlast želi umrtvljenu, nezainteresovanu dijasporu, ali to, po svemu sudeći, više neće biti slučaj. Vidimo se u Minhenu i Štutgartu - naveo je Majić u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Miodrag Majić Foto: Printscreen

Ne samo da je sudija Majić ovim potezom pokazao ravnodušnost prema nasilju koje je pretrpeo novinar Zoran Vicelarević tokom profesionalnog obavljanja svoje dužnosti, za šta je dobio udarce, a potom i bio udaljen sa tribine, već je relativizacijom i ismevanjem iskazao i svoj stav povodom ovog slučaja. Za njega je skandal koji se dogodio, odnosno akcija ProGlasa u dijaspori, "pun pogodak"!

Foto: Screenshot

Da zlo bude veće, ovakva reakcija nije izolovan slučaj.

Opoziciona N1 televizija s tog događaja izvestila je na skandalozan način.Oni su naveli da se dogodio "jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe.

Podsetimo, Zoran Vicelarević je za Kurir ispričao da se prvi javio da postavi pitanje članovima ProGlasa, ali da su mu rekli da neko drugi mora da postavi pitanje pre njega jer su, kako veruje, "imali svoje pitače".

- Pošto se zna moj stav, prisutni su počeli da uzvikuju "nemojte mu davati mikrofon, on je protiv nas". Ako sam ja novinar, da li je bitno jesam li jednog ili drugog mišljenja? A pitanje koje sam postavio bilo je: "Zašto smatrate da smo neka masa ovde i koji vam je plan i program za vaše opcije"? To ih je verovatno isprovociralo, pa se odmah pojavio neko ko je hteo da pokaže da pripada tom skupu i siguran sam da je bio u stanju da me ubije, kako bi dokazao da je "njihov" - objašnjava Vicelarević.