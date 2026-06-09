"NA IMANJU SA SABORCIMA, ALI BEZ ĐILASA! Nakon otpisivanja lidera SSP, stari snimak Miroslava Aleksića kruži društvenim mrežama (VIDEO)
Kao dva ovna na brvnu, tako bi mogao da se opiše odnos Miroslava Aleksića, lidera Narodnog pokreta Srbije, i Dragana Đilasa, predsednika Stranke slobode i pravde.
Jer, dok Đilas po medijima za predstojeće parlamentarne izbore najavljuje formiranje koalicije proevropskih stranaka, u koju je uvrstio i NPS, Aleksić organizuje na svom imanju gozbu sa prijateljima i saborcima, među kojima, gle čuda, nema Đilasa! Uz to, Aleksić je na Iksu poručio da će odluka o formatu izbornih koalicija biti doneta "na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka".
- Danas sam na porodičnom imanju u Počekovini ugostio prijatelje i saborce! - napisao je Aleksić u objavi.
Nakon toga, dolazi do sukoba i kritika na račun dela opozicije, a jedan korisnik je podelio Aleksićevu objavu i naveo:
- Razumeli smo poruku i što se mene lično tiče, a verujem da svi kojima je zaista stalo do ulaska u EU misle isto, ovi reciklirani naprednjaci ne pripadaju proEU opciji. Samo čista proEU lista može da privuče glasače - naveo je on.
- Sad je Dragan Đilas na potezu da odlučno odbije Parandilovića u proEU koaliciji - napisao je korisnik.
Mnogi iz opozicije se nadaju da će dobiti neko parče kolača, posebno kada je vlast u pitanju. A i Aleksiću u mlađim danima, kada mu je to odgovaralo, nije smetalo da se zahvaljuje javno Draganu Markoviću Palmi.
Sada je iz naftalina izvučen njegov video-snimak koji bi on najradnije spalio.
Kurir Politika