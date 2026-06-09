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Jer, dok Đilas po medijima za predstojeće parlamentarne izbore najavljuje formiranje koalicije proevropskih stranaka, u koju je uvrstio i NPS, Aleksić organizuje na svom imanju gozbu sa prijateljima i saborcima, među kojima, gle čuda, nema Đilasa! Uz to, Aleksić je na Iksu poručio da će odluka o formatu izbornih koalicija biti doneta "na vreme, u najboljem interesu antirežimskog bloka".

- Danas sam na porodičnom imanju u Počekovini ugostio prijatelje i saborce! - napisao je Aleksić u objavi.

Foto: Printscreen

Nakon toga, dolazi do sukoba i kritika na račun dela opozicije, a jedan korisnik je podelio Aleksićevu objavu i naveo:

- Razumeli smo poruku i što se mene lično tiče, a verujem da svi kojima je zaista stalo do ulaska u EU misle isto, ovi reciklirani naprednjaci ne pripadaju proEU opciji. Samo čista proEU lista može da privuče glasače - naveo je on.

- Sad je Dragan Đilas na potezu da odlučno odbije Parandilovića u proEU koaliciji - napisao je korisnik.

Foto: Printscreen

Mnogi iz opozicije se nadaju da će dobiti neko parče kolača, posebno kada je vlast u pitanju. A i Aleksiću u mlađim danima, kada mu je to odgovaralo, nije smetalo da se zahvaljuje javno Draganu Markoviću Palmi.

Sada je iz naftalina izvučen njegov video-snimak koji bi on najradnije spalio.