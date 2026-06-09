SRBIJA MOŽE DA ISKORISTI VAKUUM U ODNOSIMA SA AMERIKOM! Đurić za Kurir televiziju: "Odnosi Vašingtona i Beograda pokazuju potencijal za otvorenost ka dijalogu"
U trenutku kada se odnosi velikih sila menjaju, a fokus Sjedinjenih Država na Zapadni Balkan slabi, otvara se prostor za redefinisanje i jačanje odnosa Beograda i Vašingtona kroz nove oblike saradnje i dijaloga.
Da li odsustvo većeg fokusa SAD na Zapadni Balkan otvara prostor za jačanje odnosa Beograda i Vašingtona i kakvu ulogu u tome imaju institucionalna saradnja i novi ekonomski prioriteti, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.
- Sjedinjene Države u ovom trenutku nisu fokusirane na Zapadni Balkan, što je za nas u jednom smislu pozitivno, jer postoji određeni vakuum u kojem možemo da skrenemo pažnju na teme koje su za nas važne. Taj uticaj se ostvaruje kroz institucije, lobiranje i medije, što je već vidljivo u praksi. Odnosi Vašingtona i Beograda pokazuju potencijal za otvorenost ka dijalogu i unapređenje saradnje - rekao je Đurić.
Dugoročni pristup odnosima sa SAD
Kako naglašava, odnosi sa Sjedinjenim Državama trebalo bi da budu zasnovani na trajnim institucionalnim vezama kroz različite oblasti, kako bi se obezbedila stabilnost i kontinuitet saradnje bez obzira na promene administracija.
- Ono što je važno jeste da izgradimo odnos sa Sjedinjenim Državama kao državom, a ne samo sa trenutnom ili budućom administracijom. Taj odnos treba institucionalizovati kroz ekonomsku, akademsku i društvenu povezanost, kako bi bio stabilan i dugoročan, bez obzira na političke promene u SAD. Na taj način se obezbeđuje kontinuitet i mogućnost da Srbija ostane prepoznata kao partner koji se uvažava i u narednim godinama - kaže on.
Dalje ocenjuje da trenutne okolnosti otvaraju mogućnost za intenzivniji dijalog sa SAD i jačanje pozicije Srbije kroz stabilnije i dugoročnije odnose koji ne zavise od političkih promena.
- U ovom trenutku postoji prostor da se skrene pažnja Sjedinjenih Država i iskoristi činjenica da ne postoji jedan jasno definisan cilj koji bi se od Srbije tražio kao obaveza usklađivanja, već mogućnost dijaloga i lobiranja u skladu sa sopstvenim interesima. Može da se desi da Srbija postane strateški partner Vašingtona u toj novoj eri odnosa, kakvi god oni bili. Prosto nepredvidivi su ti odnosi, i zato i treba da budu više orijentisani ka odnosu sa samim SAD, a ne sa pojedinačnim političkim opcijama. Treba usaditi stav da je Srbija pouzdan partner i da Sjedinjene Države mogu da se oslone na nju u određenim pitanjima - naveo je Đurić.
- Naravno, Srbija nije država koja može da utiče na globalne odluke SAD, ali u regionalnim okvirima jeste najznačajniji faktor na Zapadnom Balkanu, i kao takva ima određeni politički i ekonomski potencijal. U pojedinim pitanjima moguće je pronaći saglasnost sa Sjedinjenim Državama, što treba iskoristiti, posebno u trenutku kada postoji otvorenost za strateški dijalog koji je najavljen za ovo leto. Postoje i pozitivni signali iz aktuelne administracije, što dodatno otvara prostor za unapređenje odnosa. Na nama je da li ćemo i na koji način to iskoristiti, ali svakako bi bolji odnosi sa SAD značili i bolju poziciju Srbije po brojnim pitanjima - rekao je.
Za kraj navodi da se fokus u odnosima sa SAD sve više pomera ka ekonomiji, ali da će političke teme i dalje ostati važne, posebno u kontekstu saradnje Srbije sa Kinom.
- I upravo se težište sa političkih tema, koje su uvek bile opterećene istorijskim događajima i teškim nasleđem, polako pomera ka ekonomiji, što je svakako dobra vest. Donaldu Trampu se može zameriti nestalnost u stavovima, ali mu se ne može osporiti da dolazi iz poslovnog sveta. To jeste pozitivno, ali ne možemo potpuno isključiti politiku, jer ekonomija i politika su u praksi tesno povezane. Za Srbiju će jedno od ključnih pitanja u odnosima sa SAD, ako se posmatra kroz ekonomsku dimenziju, biti saradnja sa Kinom. To će verovatno biti jedna od glavnih tema koja će zahtevati dodatna objašnjenja i razjašnjenja u budućnosti - za "Puls Srbije", objasnio je Đurić.
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