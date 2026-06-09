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U trenutku kada se odnosi velikih sila menjaju, a fokus Sjedinjenih Država na Zapadni Balkan slabi, otvara se prostor za redefinisanje i jačanje odnosa Beograda i Vašingtona kroz nove oblike saradnje i dijaloga.

Da li odsustvo većeg fokusa SAD na Zapadni Balkan otvara prostor za jačanje odnosa Beograda i Vašingtona i kakvu ulogu u tome imaju institucionalna saradnja i novi ekonomski prioriteti, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

- Sjedinjene Države u ovom trenutku nisu fokusirane na Zapadni Balkan, što je za nas u jednom smislu pozitivno, jer postoji određeni vakuum u kojem možemo da skrenemo pažnju na teme koje su za nas važne. Taj uticaj se ostvaruje kroz institucije, lobiranje i medije, što je već vidljivo u praksi. Odnosi Vašingtona i Beograda pokazuju potencijal za otvorenost ka dijalogu i unapređenje saradnje - rekao je Đurić.

Ljuba Đurić, Centar za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

Dugoročni pristup odnosima sa SAD

Kako naglašava, odnosi sa Sjedinjenim Državama trebalo bi da budu zasnovani na trajnim institucionalnim vezama kroz različite oblasti, kako bi se obezbedila stabilnost i kontinuitet saradnje bez obzira na promene administracija.

- Ono što je važno jeste da izgradimo odnos sa Sjedinjenim Državama kao državom, a ne samo sa trenutnom ili budućom administracijom. Taj odnos treba institucionalizovati kroz ekonomsku, akademsku i društvenu povezanost, kako bi bio stabilan i dugoročan, bez obzira na političke promene u SAD. Na taj način se obezbeđuje kontinuitet i mogućnost da Srbija ostane prepoznata kao partner koji se uvažava i u narednim godinama - kaže on.

Dalje ocenjuje da trenutne okolnosti otvaraju mogućnost za intenzivniji dijalog sa SAD i jačanje pozicije Srbije kroz stabilnije i dugoročnije odnose koji ne zavise od političkih promena.

- U ovom trenutku postoji prostor da se skrene pažnja Sjedinjenih Država i iskoristi činjenica da ne postoji jedan jasno definisan cilj koji bi se od Srbije tražio kao obaveza usklađivanja, već mogućnost dijaloga i lobiranja u skladu sa sopstvenim interesima. Može da se desi da Srbija postane strateški partner Vašingtona u toj novoj eri odnosa, kakvi god oni bili. Prosto nepredvidivi su ti odnosi, i zato i treba da budu više orijentisani ka odnosu sa samim SAD, a ne sa pojedinačnim političkim opcijama. Treba usaditi stav da je Srbija pouzdan partner i da Sjedinjene Države mogu da se oslone na nju u određenim pitanjima - naveo je Đurić.

Foto: Kurir Televizija

- Naravno, Srbija nije država koja može da utiče na globalne odluke SAD, ali u regionalnim okvirima jeste najznačajniji faktor na Zapadnom Balkanu, i kao takva ima određeni politički i ekonomski potencijal. U pojedinim pitanjima moguće je pronaći saglasnost sa Sjedinjenim Državama, što treba iskoristiti, posebno u trenutku kada postoji otvorenost za strateški dijalog koji je najavljen za ovo leto. Postoje i pozitivni signali iz aktuelne administracije, što dodatno otvara prostor za unapređenje odnosa. Na nama je da li ćemo i na koji način to iskoristiti, ali svakako bi bolji odnosi sa SAD značili i bolju poziciju Srbije po brojnim pitanjima - rekao je.

Za kraj navodi da se fokus u odnosima sa SAD sve više pomera ka ekonomiji, ali da će političke teme i dalje ostati važne, posebno u kontekstu saradnje Srbije sa Kinom.

- I upravo se težište sa političkih tema, koje su uvek bile opterećene istorijskim događajima i teškim nasleđem, polako pomera ka ekonomiji, što je svakako dobra vest. Donaldu Trampu se može zameriti nestalnost u stavovima, ali mu se ne može osporiti da dolazi iz poslovnog sveta. To jeste pozitivno, ali ne možemo potpuno isključiti politiku, jer ekonomija i politika su u praksi tesno povezane. Za Srbiju će jedno od ključnih pitanja u odnosima sa SAD, ako se posmatra kroz ekonomsku dimenziju, biti saradnja sa Kinom. To će verovatno biti jedna od glavnih tema koja će zahtevati dodatna objašnjenja i razjašnjenja u budućnosti - za "Puls Srbije", objasnio je Đurić.

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Kurir.rs