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Zoran Kesić, blokaderski novinar i učesnik Proglasove tribine u Ofenbahu kod Frankfurta na kojoj je u nedelju uveče brutalno napadnut i pretučen novinar Radija "Vidovdan" Zoran Vicelarević, prvo je sramotno pokušao da relativizuje ovaj incident, misleći da će za blokadersku publiku biti smešno dok u šali nabraja "koga je sve prebio", a zatim i priznao da Vicelarević nijednom svojom rečju nije izazvao incident!

Gostujući na blokaderskoj N1, Kesić je napad na Vicelarevića pokušao prvo da opravda i ismeje.

- Mnoge sam lično prebio, što Bjelogrić, što ja, čak i Tamara Dragičević je prebila mnoge ljude tamo, pre početka tribine. To se nije videlo, nažalost. Prebio sam prvo jedan bračni par, prebio sam jednu ženu koja je psihoterapeut i koja je rekla da i mene možda pogleda, prebio sam je - pokušao je da bude duhovit Kesić, a zatim nastavio:

- Prebio sam jednu divnu ženu koja mi je ukazala, bila je izložba, sa protesta. I autor jedne od slika je 13-godišnji dečak Milanče koji nije mogao da dođe, ali mnogo voli i našu emisiju i mene. Prebio sam i njega lično. Čime sam ih prebio? Pa, ja bih glavom nabo. Bijelogolić nije tuko, ima zabranu!

Posle ovih skandaloznih reči, Kesić se osvrnuo na napad na novinara Vicelarevića rečima da su videli "neki metež, ali nisu znali šta se dešava". Na kraju je ipak morao da prizna ono što je od prvog trenutka bilo jasno, a to je da Vicelarević nijednom svojom rečju nije izazvao incident!

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

- Što se tiče njega, on nije apsolutno zaslužio ovo i ja mu se izvinjavam ovom prilikom. Vicelarević nijednom svojom rečju nije izazvao incident! Niko ko dođe na tribinu ne sme da bude čupan ili izbačen - napokon se izvinio Kesić.

Ipak, brzo je našao novu žrtvu na koju je prebacio krivicu!

- Čovek koji ga je udario nije obezbeđenje, on je platio kartu i bio tu kao deo publike, ali po mom mišljenju, meni je delovalo da je i taj čovek, koji je njega čupao i udario, da je organizovan od SNS-a da organizuje ovaj incident i da se to slika i napravi sve ovo. Moguće i da nije, moguće da je čovek samo bio nervozan, ali je napravio medveđu uslugu i sebi i nama - kazao je Kesić.

Na tribini Proglasa u Ofenbahu blizu Frankfurtu u nedelju uveče novinar Zoran Vicelarević, kad je došao deo za razgovor članova ProGlasa sa gostima, pitao: "A gde vam je program"? Nakon toga su mu prišli pripadnici obezbeđenja, ali i Aleksandar Bogdanović iz Nemačke, i počeli da ga čupaju za kosu i udaraju, nakon čega su ga izbacili iz sale, gde su ga još jednom udarili.