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Tribina koju su u predstavnici blokaderskog ProGlasa organizovali u Ofenbahu kod Frankfurta izazvala je burne reakcije u javnosti nakon što je na videlo dana isplivao snimakk napada na novinara Zorana Vicelarevića, ali je otvorilo i pitanje da li oni, koji se javno najviše zalažu za slobodu govora, demokratiju i toleranciju zapravo primenjuju potpuno drugačije standarde?

Dok su im usta puna borbe protiv nasilja, događaji iz Ofenbaha, ali i mnogobrojni slični koji su se zbili na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji i koji su kulminirali ranjavanjem Milana Bogdanovića, oca dvoje dece, ispred Skupštine Srbije, pokazuju nešto sasvim drugo: deklarativna borba blokadera za demokratiju svaki put je pala na ispitu tolerancije!

Napad na novinara u Ofenbahu kod Frankfurta Foto: Printscreen

"Incident", kako ga nazivaju u blokaderskim medijima, a u stvari je ogoljeno nasilje nad novinarom koji je obavljao svoju dužnost, pokazao je pravo lice blokadera koji su dokazali da nisu nikavi zaštitnici slobode medija, već su pokazali agresiju i apsolutni nedostatak tolerancije prema drugačijem mišljenju.

Ali, nije napad u Ofenbahu kod Frankfurta jedini događaj koji potvrđuje ovakvo mišljenje, lista je dugačka.

Prošlog vikenda na Severnom bulevaru u Beogradu napadnuti su aktivisti SNS koji su obavljali redovne aktivnosti na info-pultovima i razgovarali sa građanima. Grupa blokadera pokušala je pretnjama, provokacijama i pritiscima da omete rad aktivista, pa je morala da interveniše policija.

Foto: Marko Karović

Ozbiljni incidenti su se dogodili i 23. maja nakon okupljanja na Slaviji, koje je najavljivano kao mirno, a na kraju je bilo sve, samo ne mirno! Demonstranti su tada rušili zaštitne ograde ispred Predsedništva Srbije, pokušavali da probiju kordon, palili kontejnere, policajce gađali kamenicama, flašama i pirotehnikom i tom prilikom povredili 17 pripadnika MUP Srbije.

Ipak, verovatno najteži incident dogodio se u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije kada je u pucnjavi ranjen Milan Bogdanović, otac dvoje dece. Napadač koji je legalno posedovao oružje, pucao je na čoveka sa jasnim političkim motivom, što je ocenjeno kao teroristički akt i direktna posledicu dugotrajne kampanje mržnje i tenzija.

Hapšenje napadača na Milana Bogdanovića Foto: Pritnscreen/RTS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tada rekao da je protiv "Ćacilenda" vođena sve vreme velika kampanja, a ko god bi joj se usprotivio završio bi na stubu srama.

- Na kraju je došlo do toga da je neko upotrebio pištolj. Zašto sam rekao da je ovo teroristički napad, zato što je nedvosmisleno rekao šta je planirao. Videli ste koliko je brinuo o sebi. Kada je ranio čoveka, odmah je bacio oružje i podigao ruke. Za mene je politički motiv nedvosmislen, a povređenom gospodinu želim uspešan oporavak - rekao je tada predsednik Vučić.

Poruka posle svih ovih događaja više nego jasna: kad se u društvu konstantno kreira atmosfera linča prema neistomišljenicima, verbalna agresija pre ili kasnije preraste u stvarno, fizičko nasilje sa teškim posledicama!