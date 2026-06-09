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Hrvatski premijer Andrej Plenković nije časio časa da čestita rezultate izbora premijeru privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbinu Kurtiju.

Plenković je uz čestitke svom "vojnom savezniku", poručio i da "Hrvatska ostaje posvećena podršci evropskom putu Kosova".

- Čestitam premijeru Aljbinu Kurtiju na izbornom rezultatu. Hrvatska ostaje čvrsto posvećena podršci evropskom putu Kosova i radujemo se brzom formiranju institucija kako bi bilo nastavljeno jačanje naše bilateralne saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa - naveo je Plenković na Iksu.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Srbije ranije je najoštrije osudilo trilateralni sastanak u Skadru predstavnika Albanije, Hrvatske i privremenih institucija samouprave u Prištini, koji za cilj ima produbljivanje vojne saradnje i koordinacije, uključujući konkretne planove i aktivnosti bezbednosnog karaktera.

- Ovakvo delovanje predstavlja otvoreno ignorisanje i grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije, pod privremenom upravom UN, a KFOR jedina legitimna oružana formacija na teritoriji KiM, sa jasno definisanim mandatom - pisalo je u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako je navedeno, pokušaji da se kroz regionalne vojne aranžmane "dodatno institucionalizuju i osnaže tzv. Kosovske bezbednosne snage predstavljaju direktan udar na međunarodnopravni poredak i ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu".