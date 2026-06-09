Dva dana nakon maltretiranja, novinar Zoran Vicelarević se ponovo oglasio za Kurir i zahvalio srpskim medijima i insitucijama koje su osudile napad na njega. On je dodao i da je udaren pesnicom u oko i kad su ga izbacili iz sale, zbog čega mu je pukao kapilar u oku. Istakao je i da "apsolutno nije istina da je ovaj incident planiran u Beogradu":

- Kod nas postoji problem da se uvek delimo. Oni smatraju da sam, ako nisam blokader, automatski Vučićev. Imam pravo na svoje mišljenje, a to njima očigledno nije jasno! - poručio je Zoran Vicelarević.