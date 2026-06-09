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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu potpisala ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika Kraljevo.

"Niko ne može tenk sa Košara da naziva smećem", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Danas sam u memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu potpisala ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika Kraljevo, a Ministarstvo je izdvojilo pet miliona dinara za investiciono održavanje amfiteatra u okviru ovog memorijalnog kompleksa".

Ona je dodala da je tokom posete manja grupa blokadera negodovala je zbog vojnih eksponata u okviru kompleksa, među kojima je i tenk T-55 koji je naša vojska koristila na Košarama.

"Za mene su Košare simbol žrtve, hrabrosti i odbrane otadžbine, a mesta stradanja našeg naroda zaslužuju poštovanje i dostojanstvo", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

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