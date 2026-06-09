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U sredu od 17 sati na Radio Beogradu 1, gost emisije "U sredu sa Bojanom Bilbijom" biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome, u novom političkom tok-šou programu "U sredu sa Bojanom Bilbijom", govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"U sredu sa Bojanom Bilbijom" je autorski projekat koji se bavi najvažnijim političkim, geopolitičkim i društvenim temama koje oblikuju svakodnevni život građana Srbije, ali i globalne procese koji utiču na ceo svet.

Reč je o novom multimedijalnom formatu Radio Beograda koji publika može ne samo da sluša, već i da gleda putem digitalnih platformi. Kroz dinamične razgovore sa relevantnim sagovornicima iz sveta politike, diplomatije, nauke, ekonomije, medija i javnog života, emisija će ponuditi više od dnevnih vesti, otvoriće prostor za dijalog i analizu tema koje određuju našu sadašnjost i budućnost.