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Ambasada Srbije danas je bila domaćin radnog ručka za Parlamentarnu grupu prijateljstva Švajcarska-Srbija.

- Bila nam je čast da pozdravimo dva člana Saveta država i dvanaest članova Nacionalnog saveta, uključujući kopredsednike grupe Kristijana Imarka i Sibel Arslan, koja je takođe predsednica Odbora za spoljne poslove Nacionalnog saveta - saopštili su iz Ambasade.

Kako navode, parlamentarna grupa prijateljstva Švajcarska-Srbija nastavila je stalno da raste, povećavši se sa 17 članova u decembru prošle godine na 23 člana danas, a kao rezultat toga, postala je peta najveća parlamentarna grupa prijateljstva u Švajcarskom saveznom parlamentu, što odražava rastuće interesovanje za jačanje bilateralnih odnosa između Švajcarske i Srbije.

U saopštenju se navodi da se diskusija se fokusirala na dve glavne teme: uspešnu posetu švajcarskog predsednika Gija Parmelina Srbiji u aprilu i trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno u svetlu predstojećeg glasanja u Nacionalnom savetu o produženju mandata Sviskom, švajcarskog kontingenta u okviru KFOR-a.

Nakon uvodnih reči sekretara Grupe, Bojana Stojanovića, kopredsednik Kristijan Imark podelio je svoje utiske sa posete Beogradu krajem prošle godine i obavestio članove o predstojećim aktivnostima i prioritetima Parlamentarne grupe prijateljstva usmerenim na dalje jačanje odnosa između Švajcarske i Srbije.

Ambasador Ivan Trifunović upoznao je članove sa posetom predsednika Parmelina Srbiji, ističući njene veoma pozitivne rezultate i srdačnu atmosferu.

Među konkretnim rezultatima bili su potpisivanje sporazuma o švajcarskoj podršci inovacijama u Srbiji preko SDC-a za period 2026-2029, vrednog 90 miliona švajcarskih franaka, načelni sporazum o otvaranju bilateralnog dijaloga o ljudskim pravima i obnovljena posvećenost ubrzanju sprovođenja dualnog obrazovanja u Srbiji, inspirisanog švajcarskim modelom.

Važan deo programa bio je posvećen stanju ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Jovana Radosavljević sa Kosova i Metohije svedočila je o kršenju ljudskih prava srpske manjine. Švajcarsko-srpski biznismen je takođe podelio uznemirujući slučaj rođaka koga je proizvoljno uhapsila kosovska specijalna policija i zlostavljala u pritvoru, što je dovelo do brzog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Oba govornika su izrazila zahvalnost za napore švajcarske vlade da pomogne, a istovremeno su apelovali na snažniji pritisak na vlasti u Prištini da zaustave kršenje ljudskih prava i obezbede bezbednost, dostojanstvo i jednak tretman za srpsku zajednicu i druge nevećinske zajednice.