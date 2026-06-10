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Članica opozicionog Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević, rekla je na blokaderskoj N1, kod voditeljke Danice Vučenić, da između njih i blokadera ne postoji dobar odnos i da je komunikacija loša.

Ona je ukazala da postoje velika neslaganja između dela opozicije i blokadera.

- Mi sa studentima smo generalno želeli tu vrstu koordinacije i jedinstva o kojoj smo mi govorili jako dugo. Ona se nije dogodila na način na koji ja mislim da bi bila najplodotvornija. Mi onda prosto radimo ono što mi možemo - izjavila je Đorđevićeva.

- Imamo stranke proevropske opozicije sa kojima studentski pokret ne komunicira! Mislim da u ovom trenutku imamo specifičnu situaciju u zemlji u kojoj ljudi u studentskom pokretu ne vide zapravo politički pokret, oni vide jedan društveni pokret - kazala je Đorđevićeva.