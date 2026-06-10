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Blokaderi iz dana u dan sve otvorenije pokazuju svoje prave namere! Umesto podrške projektima koji doprinose ekonomskom razvoju i jačanju međunarodne saradnje, njihovi potezi pokazuju da im je prioritet opstrukcija svih inicijativa koje Srbiji donose investicije, nova radna mesta, kao i bolji životni standard građana.

Tokom gostovanja u emisiji "Probudi se" na blokaderskoj televiziji Nova S, izneti su stavovi iz kojih proizlazi da protivljenje pojedinim projektima nije prvenstveno motivisano ekologijom ili zaštitom kulturno - istorijskog nasleđa, već protivljenjem investicijama iza kojih stoje američke kompanije.

-To je neka vrsta upozorenja Ediju Rami i jednostavno, stvari su tu vrlo jasne. Ako hoćete sada, u ovoj fazi, da se približavate Evropskoj uniji više nije moguće da vi sa njom imate neku vrstu konekcije na nivou balansiranja nego zaista morate da sprovodite određene reformske procese, a to nekada može da se kosi sa realizacijom ovakvih projekata - rekla je istaknuta blokaderka Bojana Selaković.

Zatim je usledilo i priznanje bivšeg ambasadora SRJ u SAD Ivana Vujačića:

- Evropljani su se pobunili, jer su stopirali to. To se zvalo razgraničenje. Pokazuje da postoje suprotni interesi postoje između Evrope i Amerike - rekao je Vujačić.

Podsetimo, takozvani "branioci Generalšaba", blokaderi, svojim delovanjem, manipulacijama i lažima uspeli su da nanesu štetu Srbiji u vrednosti od 1,5 milijardi dolara.

Međutim, jedan snimak otkriva da je u pitanju duboko ukorenjena korupcija, praćena političkim ambicijama da se mimo volje građana dođe na vlast u Srbiji.