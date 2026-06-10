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Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija (EU) trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, kao i da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava.

U dokumentu, u koji je Rojters imao uvid, izložene su moguće opcije koje bi mogle da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju, među kojima je novi mehanizam za praćenje i zaštitna klauzula koja bi omogućila da se preduzmu mere, u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija.

Emanuel Makron Fridrih Merc
Foto: Geoffroy Van der Hasselt / AFP , EPA/Neil Hall, EPA/Ludovic Marin Pool

- EU bi trebalo da ima detaljnu diskusiju o mogućnosti privremenih, prelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, posebno u delovima pravnih tekovina EU gde je potrebna jednoglasnost - navodi se u dokumentu, u kome se ukazuje da je i za odluke o proširenju, spoljnoj politici i budžetu EU potrebna saglasnost svih zemalja članica.

Kipar, koji predsedava EU po rotaciji, saopštio je prošle nedelje da je počeo da se priprema za formalno otvaranje pregovora o prvoj grupi pregovaračkih poglavlja, koja pokrivaju vladavinu prava i demokratske standarde, sa Ukrajinom i Moldavijom.

Kurir Politika/Blic

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