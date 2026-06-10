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- Sa generalom Aleksusom Grinkevičem razgovarao sam o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Zahvalio sam uvaženom sagovorniku na stabilizujućoj ulozi nato.kfor i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira.

- Istakao sam da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO kroz program Partnerstvo za mir, uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i politike koju vodimo, poručio je predsednik Srbije posle sastanka.

Predsednik Vučić s Aleksusom Grinkevičem, komandantom NATO za Evropu Foto: Petar Aleksić

- Posebno sam naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, kao i neophodnost zaštite srpskog naroda i poštovanja međunarodnog prava i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Podsetio sam da je danas tačno dvadeset sedam godina od donošenja Rezolucije, kao ključnog međunarodnog okvira za Kosovo i Metohiju, čime je uspostavljen međunarodni civilni i bezbednosni poredak koji je za cilj imao i zaštitu srpskog naroda na KiM.

- Uveren sam da je dijalog jedini put ka očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu, a Srbija će nastaviti da bude pouzdan i odgovoran partner u očuvanju mira, zaključio je predsednik Vučić posle sastanka s komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem.

Sastanak predsednika Srbije s NATO komandantom počeo je u 10 časova.

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

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Aleksandar Vučić sa generalom Aleksusom Grinkevičem vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi Izvor: Kurir

Kurir.rs

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