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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je isečak iz gostovanja na Radio Beogradu pre 18 godina na svom Instagram nalogu.

- Poslednji put gostovao sam na Radio Beogradu pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine. Danas, osamnaest godina kasnije, ponovo ću biti gost u emisiji kod Bojana Bilbije, sa početkom u 17 časova. Molim vas da poslušate šta sam, kao opozicioni prvak, govorio pre 18 godina u toj emisiji, na Radio Beogradu. Žao mi je što moji protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu nešto naučili - napisao je Vučić.

Ponosan sam na današnju Srbiju i zagledan u Srbiju budućnosti, dodao je on.

- Očekujem prosto da u narednom periodu bude više mesta u kojima ćemo ih pobeđivati, da infrastrukturu razvijamo do kraja, da naše poruke pre svega budu jasne, da to ne budu poruke sukoba i mržnje već da to budu poruke ekonomskog razvoja, novih investicija, spašavanja Srbije i u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala, da to budu poruke koje će ljudi razumeti kao poruke pristojne i normalne Srbije. Dakle, da, mi jesmo protiv režima Borisa Tadića, ali kad pobedimo želimo da Boris Tadić bude normalan politički protivnik koji neće imati nikakve probleme u ovoj zemlji, da njegova deca žive dobro, normalno i bolje nego danas. Dakle, ja mislim da je to ideal jedne zdrave, pristojne i normalne Srbije kakvu najveći broj građana Srbije hoće. Već sam govorio da to nema nikakvog smisla i ko smo mi da govorimo o nečijoj deci, porodici, bez obzira što ja sve najgore mislim o politici Borisa Tadića - kazao je predsednik pre 18 godina.

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