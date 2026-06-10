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Ofanziva blokaderskih medija usledila je protiv inicijative predsednika Aleksandara Vučića koji je ranije izjavio da se nada da tokom leta Srbija može da započne strateški dijalog sa SAD. Na to putu, uz pomoć blokaderske N1 priključio se i izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula.

On je, naime, uputio oštre kritike na račun Srbije i predsednika Vučića zbog neuvođenja sankcija Rusiji, pokušavajući da time naruši strateški dijalog Srbije i SAD.

- Ne može država, koja pokušava da sedi na tri-četiri stolice, dugo vremena održavati tu iluziju da je vezana za potrebne kriterijume za ulazak u Evropsku uniju. Ja volim reći da je Evropska unija nije samo zajednička moneta ili zajedničko tržište. To je prostor podele zajedničkog rizika, a država koja ne ispunjava sve kriterijume neće napredovati na evropskom putu. Kao što znamo, Srbija je jedina uz Tursku i Belorusiju koja nije uvela sankcije ruskom režimu, ali ipak Belorusija nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a status Turske je već godinama zamršen - kaže Picula.

Picula je priznao da ovo "nije lična politika Aleksandra Vučića, već postoji još od Borisa Tadića".

- To je moglo da prolazi neko vreme, međutim kada imate sve komplikovanije odnose, tada zemlja koja se pokušava svideti svima negde mora osetiti i spoljno-političke gubitke. U slučaju Srbije je to potpuno jasno, kada je Rusija napala susednu državu, koja je kandidat za ulazak u EU i koja je žrtva agresije, kada imate odnose s Pekingom koji u ovom trenutku diže obrve jednom dobrom delu članova EU, tada takva spoljna politika ne otvara vrata Brisela. Mislim da je predsednik Vučić na tim sastancima čuo mnoge poruke koje mu se nisu svidele - rekao je Picula.