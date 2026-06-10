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Blokaderi su sinoć ispred Vlade Srbije, prema sopstvenom priznanju, napravili žurku i ponovo remetili građane.

Aleksandar Jovanović iz pokreta Kreni-promeni objavio je snimak sa žurke i napisao:

- Odlična žurka ispred Vlade Srbije u organizaciji pobunjenih univerziteta. Studenti pobeđuju!

Građani Srbije godinu i po dana bili su svedoci pokušaja rušenja države od strane blokadera, koji studentima koji žele da uče i učenicima nisu dali da se obrazuju, zatim teranju investitora, molbama da se Srbiji uvedu sankcije i oduzmu EU fondovi (a da se daju njima...