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Blokaderi su sinoć ispred Vlade Srbije, prema sopstvenom priznanju, napravili žurku i ponovo remetili građane.

Aleksandar Jovanović iz pokreta Kreni-promeni objavio je snimak sa žurke i napisao:

- Odlična žurka ispred Vlade Srbije u organizaciji pobunjenih univerziteta. Studenti pobeđuju!

Građani Srbije godinu i po dana bili su svedoci pokušaja rušenja države od strane blokadera, koji studentima koji žele da uče i učenicima nisu dali da se obrazuju, zatim teranju investitora, molbama da se Srbiji uvedu sankcije i oduzmu EU fondovi (a da se daju njima...

Pored toga, blokirali su puteve i mostove, a sve pod izgovorom da traže pravdu za tragediju u Novom Sadu. Ali, kao što se može videti i na ovim snimcima, žurke su njihov način "žaljenja". Sada je jasno da im je sve samo dobra zabava i marketing.

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