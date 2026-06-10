SVE IM JE SAMO ZABAVA I MARKETING: Blokaderi organizovali žurku ispred Vlade Srbije, ponovo ometaju građane (VIDEO)
Blokaderi su sinoć ispred Vlade Srbije, prema sopstvenom priznanju, napravili žurku i ponovo remetili građane.
Aleksandar Jovanović iz pokreta Kreni-promeni objavio je snimak sa žurke i napisao:
- Odlična žurka ispred Vlade Srbije u organizaciji pobunjenih univerziteta. Studenti pobeđuju!
Građani Srbije godinu i po dana bili su svedoci pokušaja rušenja države od strane blokadera, koji studentima koji žele da uče i učenicima nisu dali da se obrazuju, zatim teranju investitora, molbama da se Srbiji uvedu sankcije i oduzmu EU fondovi (a da se daju njima...
Pored toga, blokirali su puteve i mostove, a sve pod izgovorom da traže pravdu za tragediju u Novom Sadu. Ali, kao što se može videti i na ovim snimcima, žurke su njihov način "žaljenja". Sada je jasno da im je sve samo dobra zabava i marketing.