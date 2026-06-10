Politika
VAŽAN SUSRET: Vučić sutra sa Kopmanom na sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gertom Janom Kopmanom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Vučić će se sa Kopmanom sastati u 8.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
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