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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gertom Janom Kopmanom, nakon čega će zajedno prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Vučić će se sa Kopmanom sastati u 8.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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