Predsednik Rusije Vladimir Putin je pre nekoliko godina, prisećajući se događaja 1999. godine, rekao da su od njega tražili mišljenje o mogućnosti izvođenja ove operacije, a on je odgovorio da, ukoliko je svrsishodno, treba je sprovesti.

- Mogu da ispričam kako je doneta (odluka o zauzimanju aerodroma). Tada sam bio sekretar Saveta bezbednosti. Prišao mi je načelnik Generalštaba, tada general (Anatolij) Kvašnjin i rekao mi da postoji ideja da se zauzme ovaj aerodrom ('Slatina'). Na pitanje 'Zašto?‘ odgovorio je da je očigledno da ćemo odatle jednom morati da odemo, ali ćemo imati nešto za pregovaranje - odgovorio je Putin u intervjuu za televiziju Rusija 1 na pitanje ko je i kako doneo odluku o zauzimanju aerodroma.

Putin je napomenuo da zna da se Kvašnjin nije usudio da to koordiniše sa visokim zvaničnicima, uključujući Ministarstvo odbrane, ali to je učinjeno. Predsednik je, pri tome, primetio da je general razgovarao sa njim o tome i pitao ga za mišljenje.

- Tako sam mu i rekao: Ako smatraš svrsishodnim, tako i uradi - dodao je Putin.