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"JA SAM BRUKA I SRAMOTA, JA SAM ČAŠA KOJU LOMIŠ" Šačicu blokadera je bilo teško i gledati ispred zgrade Vlade, a kamoli slušati kako pevaju! (VIDEO)
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Blokaderi su sinoć održali protest ispred zgrade Vlade Srbije i blokirali Nemanjinu ulicu, kao ulicu Kneza Miloša, a desilo se ono što im se mesecima ponavlja - potpuni debakl, budući da ih se okupilo jedva stotinak!
Ipak, i na ovom bizarnom blokaderskom skupu moglo je svašta da se vidi, a protest se pretvorio u otužnu "žurku" koja je ipak imala i zvezdu večeri! Bila je to Katarina Jovanović koja je otpevala svoju pesmu "Ja sam bruka i sramota, ja sam čaša koju lomiš".
A, pevala je tako da je pravo čudo da se i ovih stotinak okupljenih, kao čaša iz pesme, nije polomilo da pobegne što dalje...
U videu možete pogledati kakva je atmosfera bila ispred Vlade Srbije, kao i kako zvuči pesma koju je Jovanovićeva otpevala:
Kurir Politika
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