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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se na novu skandaloznu izjavu blokaderske profesorke Marije Vasić, koja je u novom izlaganju neistomišljenike nazvala bednicima bez kičme, državu uporedila sa nacističkom Nemačkom i navela da se nada pobedi blokadera.

- Dehumanizacija, autošovinizam, vulgarnost. Ovim rečima možemo opisati delovanje kružoka na čijem čelu je Marija Vasić. Njihov metod je nasilje, njihov cilj je uništenje Srbije i stvaranje Nezavisne Države Vojvodine. Glavna prepreka na tom putu smo im mi, naprednjaci. Otud toliki prezir prema nama, otud ovolika mržnja. Ali oni ne mogu da mrze nas, koliko mi možemo da volimo Srbiju. Srbija pobeđuje - poručio je Vučević na Instagramu.

Vasićeva je, podsetimo, najstrašnije izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve tokom gostovanja u "Utisku nedelje". Ona je verovanje vernika u moć Pojasa Presvete Bogorodice nazvala - ''fetišizacijom''.

Kurir Politika

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