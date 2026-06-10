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Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da njegov pokret trenutno ne razmišlja o bilo kakvoj koaliciji proevropskih stranaka za predstojeće parlamentarne izbore, kao i da nikakve koalicije za sada nisu dogovorene.

- Trenutno se bavimo dokumentom koji treba da pijaću vodu stavi u Ustav, to je naš fokus. Definitivno ćemo izaći s tim dokumentom i ponuditi ga svima u Skupštini, i studentima i ekološkim organizacijama, da ne bismo ostali žedni. Srbija će ostati žedna dok se vi bavite ko će s kim u koaliciju. To nas ne zanima - rekao je Jovanović, prenosi N1.

2026-06-10 16_05_38-Jovanović Ćuta_ Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će .jpg
Foto: Printscreen N1

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, najavio je nedavno izlazak na izbore u okviru koalicije proevropskih stranaka i istakao da tu ubraja stranke: Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije, kao i Ekološki ustanak.

Kurir Politika

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