Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut rekao je danas na Samitu Procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP) u Sofiji, da je u svetu geopolitičke neizvesnosti regionalno jedinstvo važnije nego ikada i dodao da Srbija ostaje posvećena jačanju regionalne saradnje u suočavanju sa zajedničkim izazovima, uključujući organizovani kriminal, neregularne migracije, sajber pretnje, hibridne rizike, prirodne katastrofe i druge vanredne situacije koje sve više prevazilaze nacionalne granice.

- Trideset godina SEECP-a pokazalo je jednostavnu, ali važnu lekciju - napredak se ostvaruje kroz partnerstvo, a ne kroz izolaciju, kroz dijalog, a ne kroz podele. Srbija će zato ostati pouzdan i konstruktivan partner u svim regionalnim inicijativama koje doprinose miru, stabilnosti, održivom razvoju i većoj povezanosti - poručio je Macut na Samitu u Bugarskoj.

On je istakao da tri decenije SEECP-a predstavljaju mnogo više od institucionalnog jubileja.

- One svedoče o političkoj zrelosti našeg regiona i našem zajedničkom razumevanju da saradnja nije stvar izbora, već preduslov za mir, stabilnost i prosperitet - rekao je Macut.

Prema rečima Macuta, ovo nije platforma za kako je rekao jeftino politikanstvo, već platforma koja treba da služi za saradnju.

- Treba da bude fokusirana na saradnju i razgvore, oslobođena dnevno političkih interesa - rekao je on.

On je rekao da možemo da budemo zadovoljni za ostvareni napredak u proteklih trideset godina.

Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

- Naš region se značajno transformisao, u političkom, ekonomskom i društvenom smislu. Ipak, izazovi koji su pred nama podsećaju nas da posao izgradnje stabilne i prosperitetne Jugoistočne Evrope još nije završen - naglasio je premijer Srbije.

Macut je rekao da Srbija regionalnu saradnju dosledno posmatra kao jedan od ključnih stubova svoje spoljne politike.

- Ostajemo čvrsto posvećeni jačanju dobrosusedskih odnosa, unapređenju dijaloga i podršci inicijativama koje donose konkretne koristi našim građanima - naglasio je on.

Prema rečima Macuta, danas se suočavamo sa sve složenijim međunarodnim okruženjem.

- Geopolitička neizvesnost, bezbednosni rizici, energetski izazovi, klimatske promene, tehnološke promene i demografski pritisci utiču na sve nas. Nijedna država ne može sama efikasno da odgovori na ove izazove. Upravo zato je regionalno jedinstvo danas važnije nego ikada - rekao je on.

On je poručio da Srbija čvrsto veruje da mir, stabilnost i međusobno poverenje ostaju neophodni temelji održivog razvoja.

- Kao najveća ekonomija Zapadnog Balkana i zemlja duboko posvećena regionalnoj stabilnosti, Srbija će nastaviti da odgovorno i konstruktivno doprinosi jačanju saradnje u našem regionu - naglasio je Macut.

Macut je dodao da je primarni fokus Srbije dublja ekonomska integracija i bolja povezanost.

- Snažnije regionalne ekonomske veze nisu samo ekonomski cilj, one predstavljaju strateško ulaganje u dugoročnu stabilnost i otpornost regiona. Treba da nastavimo da gradimo region u kojem se roba, usluge, kapital, znanje i ljudi kreću slobodnije, u kojem kompanije mogu da rastu preko granica, a inovacije, istraživanje i preduzetništvo dobijaju dodatni podsticaj - rekao je Macut.

Poručio je da zajednički cilj svih u Jugoistočnj Evropi treba da bude stvaranje prilika za građane, pre svega mlade.

Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

- Regionalnu saradnju i evropske integracije treba posmatrati kao procese koji se međusobno osnažuju. Srbija ostaje u potpunosti posvećena svom evropskom putu i sprovođenju reformi koje ubrzavaju našu ekonomsku integraciju u Jedinstveno tržište Evropske unije - rekao je Macut.

Dodao je da u tom kontekstu, pristupanje Srbije Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA) predstavlja važan korak ka bližoj ekonomskoj integraciji sa EU i većim koristima za građane i privredu.

- Takođe, primećujemo da je EK još jednom potvrdila da je Klaster 3 tehnički spreman za otvaranje. Verujemo da bi otvaranje ovog klastera dalo dodatni zamah procesu pristupanja Srbije EU i dodatno ojačalo naš doprinos evropskom ekonomskom prostoru. Šire posmatrano, Srbija podržava inovativne pristupe koji imaju za cilj postepeno uključivanje zemalja kandidata u pojedine politike, programe i institucionalne okvire Evropske unije i pre punopravnog članstva - naglasio je Macut.

Prema rečima Macuta, Srbija bi članstvo u EU smatrala prihvatljivim čak i bez prava veta, ukoliko bi ono obezbedilo pristup jedinstvenom tržištu i slobodno kretanje robe, ljudi i kapitala.

- Zainteresovani smo da postanemo članica čak i bez nekih tradicionalnih prerogativa, nakon početnog perioda tokom kojeg bismo doprinosili uspehu Unije, istovremeno upoznajući njene mehanizme i jačajući sopstvene kapacitete - rekao je on.

Poručio je da Srbija pozdravljamo napore pojedinih država članica EU koje podržavaju predlog za ubrzanije pristupanje zemalja Zapadnog Balkana EU.

Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

- Takođe pozdravljamo raspravu koja se o ovoj temi vodi unutar Unije i ponavljamo da proširenje ne treba posmatrati kao izbor između produbljivanja i proširenja Evropske unije, jer su u današnjim geopolitičkim okolnostima Evropi potrebna oba procesa - rekao je on.

Dodao je da dok obeležavamo trideset godina SEECP-a, potvrđujemo i našu zajedničku posvećenost regionu koji povezuje saradnja, osnažuje poverenje i vodi zajednička evropska budućnost.

- Srbija je spremna da nastavi da radi sa svim partnerima u Jugoistočnoj Evropi na ostvarivanju tog cilja - zaključio je Macut.

U Sofiji u Bugarskoj se održava Samit Procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP), koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija, a Srbiju predstavlja predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut.

Ovogodišnji Samit održava se pod sloganom "Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost - osvrt na 30 godina partnerstva i napretka".

Tokom Samita biće razmatrane mogućnosti za unapređenje regionalne saradnje, ekonomskog povezivanja, bezbednosti, održivog razvoja i zajedničkog odgovora na izazove sa kojima se suočavaju države Jugoistočne Evrope.

Pored predsednika Vlade Srbije, na samitu učestvuje ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova, predsednik Albanije Bajram Begaj, kao i drugi visoki zvaničnici iz regiona.