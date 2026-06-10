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Ministar za javna ulaganja Darko Glišić danas je sa saradnicima obišao infrastrukturne radove u Sevojnu i Užicu kako bi se uverio kojom dinamikom napreduju radovi na putnoj infrastrukturi u Sveojnu i na vodovodnoj u Užicu.

Nakon što se uverio da radovi teku po planu i da je ispunjeno sve što je obećano, ministar Glišić je kao "sav normalan svet" najopuštenije sa saradnicima seo u jedan kafić u sam centar Užica, što je oduševilo građani koji su tuda prolazili te su tu priliku iskoristili da popričaju sa ministrom i lokalnim fukncionerima o razvoju ovog dela Srbije.

- Između obilaska radova u Sevojnu i Užicu, svratili smo u jednu od najlepših bašti u centru grada na osveženje sa kraljicom odbojke Vesnom Čitaković Đurišić i saborcima Bobanom Perišićem, Daliborom Mirićem i Aleksandrom Ilić. Nakon razgovora s njima, ali i sa građanima koji su nam sponatno prilazili u velikom broju, a čiji glas je najvažniji da čujemo na terenu, bilo da su pohvale ili eventualni problemi koje imaju, potpuno sam sigiran da Srbija i Užice pobeđuju - kazao je Glišić.

Nakon nekoliko decenija čekanja, meštani sela Gajevi kod Sevojna konačno su dočekali da započnu radovi na asflatiranju ključne deonice dugačke više od dva kilometra, što će im olakšati svakodnevno funkcionisanje i prilaz kućama.

Foto: RINA

- Sve što smo rekli i što smo dogovorili sa građanima ovog dela Sevojna, zaseoka Grajevi, ispunjeno je. Danas je počelo da se radi, a u narednih nekoliko dana biće stavljen pod asfalt ključni put za ljude koji žive u ovom delu Sevojna. Oni su ranije morali oko pola sata da putuju do centra Sevojna, a sada će za nekih pet-šest minuta moći da se spuste do centra, što je za njih neverovatno olakšanje u dnevnom funkcionisanju i obavljanju svih obaveza. Pre nekoliko meseci, kada sam bio ovde prvi put, možda su me neki gledali sa podozrenjem ili nisu verovali da ćemo se ponovo ovde okupiti i moći da konstatujemo ono što danas konstatujemo, da se njima rešava jedna velika stvar - rekao je Glišić.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je nedavno u Vladi Srbije ugovor vredan 200 miliona dinara za izvođenje radova na rekonstrukciji fudbalskog terena i atletske staze i sanaciju tribina i ograde stadiona u okviru Sportsko-rekreativnog centra "Braća Milutinović" u Bajinoj Bašti.