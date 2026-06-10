Aleksandar Vučić je govorio o terminu 'ćaci' i njegovom značenju. Otkrijte sve informacije iz njegovog gostovanja.
Politika
"ZNATE LI KAKO JE NASTAO IZRAZ 'ĆACI'"? Vučić otkrio: "Ona je rekla 'izmislite to da njih pokažemo kao nepismene, a nas kao elitu'"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je danas kako je nastavio izraz ćaci.
- Ja sam za njih vrhovno zlo, a mi smo ćaciji, mi smo ljudi niže vrste. Inače je to ćaci, znate kako je nastalo, pošto ljudi to ne znaju. Uradili su to, čak verovatno i direktno, ali svakako po njenom nalogu, po nalogu Marije Vasić, koja je rekla: "Izmislite da bude ćaci, ne đaci, i onda da to pokažemo, da to predstavimo njih kao nepismene, a nas kao elitu" - rekao je Vučić tokom gostovanja na Radio Beogradu.
On je dodao da je to napisano na vratima neke novosadske škole, na kapiji nekoj, zidu ili tako nešto.
Detaljno gostovanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.
Reaguj
2