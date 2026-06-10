- Ja sam za njih vrhovno zlo, a mi smo ćaciji, mi smo ljudi niže vrste. Inače je to ćaci, znate kako je nastalo, pošto ljudi to ne znaju. Uradili su to, čak verovatno i direktno, ali svakako po njenom nalogu, po nalogu Marije Vasić, koja je rekla: "Izmislite da bude ćaci, ne đaci, i onda da to pokažemo, da to predstavimo njih kao nepismene, a nas kao elitu" - rekao je Vučić tokom gostovanja na Radio Beogradu.