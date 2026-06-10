- Niko nije reagovao, niko nije pomogao tom čoveku. Niko nije rekao 'Pustite tog čoveka', ima pravo da pita. To je prva šokantna stvar. Druga još gora je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Slušao sam naknadno da čujem objašnjenje, a bilo je da je vlast ubacila, pa da nije vlast ubacila. Onda su rekli: 'Što je to nama trebalo, sad umesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o incidentu'. Niko nije rekao da mu je žao tog čoveka, njegovoj porodici, niko da mu se izvini. Oni žale sebe, a ne tog čoveka - rekao je.