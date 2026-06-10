Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu, govorio je, između ostalog i o napadu na novinara Zorana Vicelarevića u Frankfurtu, na tribini "Proglasa". 

- Niko nije reagovao, niko nije pomogao tom čoveku. Niko nije rekao 'Pustite tog čoveka', ima pravo da pita. To je prva šokantna stvar. Druga još gora je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Slušao sam naknadno da čujem objašnjenje, a bilo je da je vlast ubacila, pa da nije vlast ubacila. Onda su rekli: 'Što je to nama trebalo, sad umesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o incidentu'. Niko nije rekao da mu je žao tog čoveka, njegovoj porodici, niko da mu se izvini. Oni žale sebe, a ne tog čoveka - rekao je. 

Aleksandar Vučić u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" Foto: Printscreen/Radio Beograd

Podsećamo, novinar radija Vidovdan u Frankfurtu Zoran Vicelarević, pretučen je nakon što je na tribini koju je u Ofenbahu kod Frankfurta organizovao ProGlas postavio pitanje učesnicima skupa. Fizički su ga napali pripadnici obezbeđenja, kao i članovi orgnaizacije.

Sve o gostovanju predsednika možete pročitati u našoj vesti OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZNATE LI KAKO JE NASTAO IZRAZ 'ĆACI'"? Vučić otkrio: "Ona je rekla 'izmislite to da njih pokažemo kao nepismene, a nas kao elitu'"
Screenshot 2026-06-10 171448.png
PolitikaUŽIVO VUČIĆ O IZBORIMA: Biće tolika razlika da neće moći da kažu da su pokradeni
Screenshot 2026-06-10 170200.png
InfoBizVEĆE PENZIJE, JEFTINIJI LEKOVI I JOŠ JEDNA VAŽNA STAVKA: Evo kako će nove mere poboljšati standard građana i kada stupaju na snagu
penzioneri.jpg
PolitikaINTERVJU ALEKSANDRA VUČIĆA ZA FOX NEWS: "Odnosi Srbije i SAD su doživeli transformaciju, Trampa bi u Beogradu dočekalo nekoliko stotina hiljada ljudi!"
Aleksandar Vučić copy.png