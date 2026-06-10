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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao je detalje incidenta iz 2008. godine.

- Tada je bio skup, koji smo najavili kao i obično, naša želja je bila da posle skupa na Trgu Republike da prođemo preko Makedonske i RTS-a do Predsedništa. Međutim, kada smo krenuli, rekli su da će nas zaustaviti. Na Trgu smo imali problem sa skupinama ljudi koji su tražili incidente. Ja sam se posvađao s jednim od njih, ja sam im rekao 'Šta hoćeš bre ti'. Oni su otišli, nosili su kamenice. Rekli su mi tada da policija dolazi i da hoće da napada ljude - prisetio se Vučić. On je dodao da je potom potrčao napred, a da su ih na 40 metara od Doma omladine žestoko napale brigade.

- Sa mnom je ostao samo Slaviša Kokeza. Ja sam imao šest masnica od pendreka, a on je bio teško povređen. Ja sam bio bezobrazan, kad su me udarili prvi ili drugi put, odgovarao sam brutalno policajcima, što nisam smeo da radim. Jesu oni mene prvi udarili, nisam smeo da ih vređam i govorim da skinu uniformu. Nije da makar malim delom nema moje krivice. Vodio sam računa, nisam ih ni dodirnuo. Problem je bio što oni nama nisu dali jednu jedinu šetnju - rekao je Vučić.

Na konstataciju voditelja da je Vučić četiri ili pet meseci nakon toga dao izjavu da ne želi ničijoj deci da se ništa loše desi, da želi političke protivnike da skine na izborima, a ne nasiljem sa vlasti, predsednik je rekao da je to zato jer je morao da bude mnogo odgovorniji, i da se tada spremao za to da vodi zemlju.