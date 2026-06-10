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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci, ali da neće biti u julu i avgustu.

- Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje. Sačekaćemo da ovaj najbogatiji deo Srbije da se vrate iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A, da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu -rekao je Vučić.

Govoreći o najavljenom skupu 27. juna u Beogradu, Vučić je pozvao sve građane da dođu i da čuju, kako kaže, lepu poruku.

- Mi na tom skupu 27. juna nećemo da pljujemo nikoga, nećemo da govorimo loše ni onima koji su terorisali ovu zemlju godinu i po dana, nećemo da govorimo loše ni onima koji najgore stvari govore o našoj deci. Zato što hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi i mržnje. Hoćemo da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini, ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu i mržnje koju oni sipaju svakog dana - rekao je Vučić. On je dodao da će tog dana država izaći i sa planom i programom, ali će se znati i kako će se zvati lista SNS-a pred najavljene vanredne izbore.

- Ne možete mržnjom da dobijete većinu. Na skup 27. juna dovodićemo decu, da se igraju, da dovedemo ponija ako je u skladu sa zakonom. Pozvaćemo da dođe svako, da čuju neku lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikog - rekao je on.