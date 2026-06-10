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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu, govorio je, između ostalog i o Veselinu Miliću i ubistvu Aleksandra Nešovića u lokalu na Senjaku.

Na pitanje Bilbije da ljudi kažu da Vučić štiti Veselina Milića jer "zna o njemu mnogo", predsednik je istakao da je ovaj slučaj težak i da je naneo ogromnu štetu državi — kao i da će krivci će biti privedeni pravdi.

- Slušao sam da znaju o meni i pre, i o gospodinu Miloviću, i za mnoge druge. Da svi o vama mnogo znaju. I? To kad odete u frizerski salon pa onda čujete te priče i svi sve znaju. Slušajte, hajde neka se dogovore prvo da li nekog štitim ili ne štitim. Jedino što molim svakog... To je sve težak slučaj, ozbiljan mi je to slučaj. To je veoma težak slučaj, veoma, veoma težak. U svakom smislu odvratan slučaj, jeziv slučaj. Slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Zbog ovakve ili onakve upletenosti lica koja su imala ili imaju veze sa policijom. Jeziv slučaj. Mnogo težak slučaj i za tužioca, težak slučaj za policiju. Siguran sam i uz greške koje su napravljene prilikom uviđaja i svega drugog. Upravo zbog toga je pitanje neprijavljivanja krivičnog dela veoma važno, i tako dalje - rekao je na početku i dodao:

- Biće onako kako sudovi budu presudili na kraju, samo su oni merodavni, uz poštovanje prezumpcije nevinosti svakog čoveka. Niti spadam u one koji će da vode hajku protiv Milića, niti u one koji će da ga štite zato što je bio šef beogradske policije tolike godine. Da li su postojale stvari koje su veoma dobro urađene, nema nikakve sumnje. Ali da li si učinio krivično delo ili ne, o tome ne odlučuje predsednik republike, niti donosi presude, već nadležni organi u ovoj zemlji. I od toga nema zaštite za bilo koga, posebno ako si u tome učestvovao. Ako nisi, to će se dokazati na sudu. Ali veoma jedan težak slučaj, veoma komplikovan.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" Foto: Printscreen/Radio Beograd

- Kažu: "Zašto ti njega štitiš?" Gde si video da štitim? Slušam od ovih drugih prijatelja: "Zašto uopšte gonite Veselina Milića kad on nije bio tu?" Sad meni dođe uvek da pitam: "A kako vi sve znate ko je bio i ko nije bio?" E, ja čitam sve te izveštaje i nisam u stanju da vam odmah kažem, da odgovorim na mnoga pitanja. I nije moj posao da odgovaram na ta pitanja. Ovo su pitanja za tužioca. Nek dođe tužilac, pa nek vam odgovara. Nek dođe tužilac pa neka odgovara. Ali da li je reč o svirepom ubistvu? Reč je o izrazitom svirepom ubistvu. Reč je o jezivom delu i reč je o nečemu što je imalo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo čudnih okolnosti. Neverovatno čudnih u najmanju ruku. Ne znam. Ali ono što je izvesno i što je najvažnije biće istraženo, krivci će biti privedeni po znanju prava, oni koji su nevini biće oslobođeni, i nema tu velike stvari - završio je predsednik.

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