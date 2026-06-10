Slušaj vest

Novi Sad je danas bio mesto velikog okupljanja građana koji su, pod sloganom „Srbija pobeđuje“, poslali snažnu poruku jedinstva, optimizma i podrške daljem razvoju naše zemlje.

Centralni deo događaja održan je kod Petrovaradinskog mosta i na samom mostu, gde je razvijen veliki transparent sa porukom „Srbija pobeđuje“. Uz veliki broj studenata, mladih i ostalih građana, posebno je istaknuta poruka „Studenti poručuju - Srbija pobeđuje“, koja je simbolično ukazala na značaj mladih generacija u izgradnji još uspešnije Srbije.

Srbija pobeđuje u Novom Sadu Foto: Kurir

Pažnju prisutnih privukao je i sportski avion koji je preleteo nebo iznad Novog Sada noseći slogan „Srbija pobeđuje“, dok je istovremeno Dunavom plovila impresivna flotila čamaca, katamarana i brodova. Na jednom od plovila organizovan je i nastup grupe Garavi sokak, čije su pesme dodatno doprinele svečanoj i pozitivnoj atmosferi.

Okupljeni građani poslali su jasnu poruku da podržavaju politiku mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i očuvanja nacionalnih interesa koju predvodi Aleksandar Vučić. Upravo zahvaljujući odgovornoj i državotvornoj politici, Srbija je u prethodnim godinama ostvarila značajne rezultate u izgradnji infrastrukture, privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta i jačanju svog međunarodnog ugleda.

04:07
Snažna poruka iz Novog Sada- Srbija pobeđuje Izvor: Kurir

Mnogobrojni građani istakli su da veruju u politiku koja Srbiju vodi putem napretka, ekonomskog rasta i sigurnije budućnosti za sve njene građane. Atmosfera na mostu, obalama Dunava i novosadskim ulicama pokazala je snažnu podršku viziji moderne, razvijene i uspešne Srbije koja nastavlja da pobeđuje radom, znanjem i zajedništvom.

Slike iz Novog Sada danas su još jednom potvrdile da su jedinstvo naroda, poverenje u državu i vera u budućnost najvažniji preduslovi za nastavak razvoja naše zemlje.

Pod sloganom „Srbija pobeđuje“, Novi Sad je poslao snažnu poruku – Srbija nastavlja da napreduje, gradi i pobeđuje.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NE MOGU DA MRZE KOLIKO MI MOŽEMO DA VOLIMO SRBIJU" Snažna poruka Vučevića profesorki Mariji Vasić nakon njene nove skandalozne izjave o državi! (VIDEO)
Miloš Vučević
Politika"BORIMO SE ZA JEDINSTVENU SRBIJU, BEZ PODELA I MRŽNJE" Brnabić u Pirotu: Hvala vam na podršci
Ana Brnbabić.jpg
PolitikaVELIKI NARODNI SKUP "SRBIJA POBEĐUJE" KOD KRALJEVA! Ministra Glišića dočekalo na hiljade ljudi, okupljeni kažu da "nema gde igla da padne" (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVUČEVIĆ IZ PRIBOJA POSLAO SNAŽNU PORUKU! Lider SNS na skupu "Srbija pobeđuje": Pred Srbijom sudbonosni izbori, moramo sačuvati jedinstvo i državu!
Screenshot 2026-05-31 152923.jpg