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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da planira da podnese ostavku, a na pitanje da li će to biti za tri, četiri meseca, odgovorio je da će biti možda i ranije.

- Planiram da podnesem ostavku, za 3-4 meseca, a možda i ranije. Počeo sam da pakujem knjige u Predsedništvu. Imam knjige, imam mnogo knjiga i gledam gde da stavim. Molio sam sve moje prijatelje da mi kažu gde može, ko može da primi 500 knjiga, ko može 1.000. Pokloniću 1.200 knjiga koje sam dobio tokom predsedničkog mandata. Pokloniću nekoj ustanovi, još razmišljam koja to ustanova da bude - rekao je Vučić.

na pitanje novinara da li razmišlja o novom kandidatu za predsednika, Vučić je rekao:

- Naravno da razmišljamo, ali prerano je da bude predstavljen na Vidovdan. Biće svakako pobednički kandidat - zaključio je Vučić.

Detaljno gostovanje predsednika Vučića pročitajte uposebnoj vesti.

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