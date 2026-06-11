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Činjenica da je više od milion ljudi došlo u Hram Svetog Save da se pokloni svetinji zasmetala je Dežuloviću, koji kolumne objavljuje u "srpskim" Novostima, čije je sedište u Zagrebu.

Opisujući posetu predsednika Aleksandra Vučića Kini, koju je pokušao da izvrgne ruglu, Dežulović se potom osvrnuo na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice, koji je nazvao "starom krpom".

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Boris Dežulović Foto: Printscreen Vijesti

- A u Beogradu za to vreme pola miliona Srba baulja po Vračaru da se pokloni pred kutijom sa komadićem stare krpe za koji su im iz Svetog Sinoda objasnili da je delić pojasa koji je lično Presveta Bogorodica isplela od kamilje dlake i nosila za ovozemaljskog života, pa nakon Uspenja ostavila apostolu Tomi - piše Dežulović, pa nastavlja u drugom delu kolumne.

- Jer kad predsednik kaže da “Srbija hvata korak sa budućnošću”, on misli upravo na tih pola miliona srboidnih robota u dugačkom redu od Slavije do Hrama i njihov skladni, sinhronizovani korak, leva, desna, leva, desna, svi kao jedan, pokloni se, oliži pod i levom rukom dotakni kivot, desnom se tri puta prekrsti, opsa-sa, kao kineski roboti kad plešu moravac. I nemoj da zaboraviš trakicu.

Dežuloviću u njemu sličnima, koji koriste svaku priliku da pljuju i vređaju Srbiju i Srbe, prostora uvek daju i oni kojima sve to odgovara, kao na primer blokaderski Danas.

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