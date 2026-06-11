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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić ocenio je da rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na tzv. Kosovu pokazuju da je jedino Srpska lista dobila realne glasove birača i povećala broj glasova u odnosu na prethodne izbore, te da su sve ostale albanske partije doživele fijasko.

Simić je u jutarnjem programu RTS podsetio na hapšenje sedam čelnika zdravstvenih i obrazovnih institucija u Gračanici, da je uhapšeno troje ljudi na dan ili dan pre izbora.

- Vršila se represija sa ciljem da se Srbi zastraše kako ne bi iskoristili svoje biračko pravo, odnosno kako ne bi mogli da biraju sebi predstavnike u tzv. kosovskom parlamentu. I kada govorimo o broju glasova, Srpska lista je osvojila nikad veći broj glasova kada su u pitanju izbori u prethodna četiri izborna ciklusa, dakle više od 43.800 glasova. Za razliku od svih albanskih partija koje su zabeležile drastičan pad, Srpska lista ima povećanje broja glasova - kaže Simić.

Igor Simić Foto: Kosovo online printscreen

Naveo je da je Srpska lista na izborima protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, dok je Nenad Rašić dobio svestranu podršku zvanične Prištine.

- Ono što je karakteristično jeste da Srpska lista na ovim izborima protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, a s druge strane njihov omiljeni Nenad Rašić je imao svestranu podršku i na delu je jedno dezavuisanje celokupne demokratije i zaštitnih pravnih mehanizama - objasnio je Simić.

Objasnio je da je Rašićeva partija dobila više od 43 odsto glasova u albanskim sredinama.

- U opštini Prizren gde ima svega nekoliko desetina Srba, on je dobio 440 glasova. U opštini Peć, u gradskom jezgru gde nema Srba, 140. U Đakovici 81 - rekao je Simić i dodao:

- U Istoku postoje tri srpska sela - Goraždevac, Osojane i Vidanje. U tim mestima, Goraždevcu, Srspska lista je osvojila 250 glasova, a Nenad Rašić samo pet. Sve ostale glasove je osvojio u gradskom jezgru, ali tamo glasaju Srbi u srpskim selima, u Kmetovcu i Šilovu i drugim, a za njega glasaju u centru grada gde od 2009. godine nema Srba. Još bolji primer je Južna Mitrovica u kojoj živi sveštenik sa svojom porodicom, čak i on je glasač opštine Severna Mitrovica, a on je dobio više od 70 glasova - objasnio je Simić.

1/11 Vidi galeriju Predizborna kampanja Srpske liste Foto: Srpska lista

On je rekao da će Srpska lista uložiti žalbu nakon proglašenja konačnih rezultata jer je neophodno zaštiti pravo srpskog naroda da sebi izabere predstavnike i onemogućiti Nenada Rašića da dobije jedan mandat na osnovu albanskih glasova.

- Mi ćemo odmah nakon proglašenja konačnih rezultata, podneti žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke, i daljim sudskim instancama - rekao je Simić.

Simić je upozorio da sa ''tri svoja Srbina'' režim u Prištini može da promeni sve pravne mehanizme zaštite.

- Mogu da izglasaju ujedinjenje sa Albanijom. Samim tim, nema više priče o dijalogu, nema više borbe za prava srpskog naroda. To je nešto što se, očigledno, blagonaklono gleda iz Evropske unije. Oni sa ta tri Srbina koji će služiti njima, a ne srpskom narodu, mogu da promene da naši manastiri više ne budu manastiri Srpske pravoslavne crkve, već neke druge, kosovske ili albanske. To je opasnost o kojoj govorimo sa međunarodnim predstavnicima mesecima, jer je na delu prekrajanje izborne volje srpskog naroda i ugrožavanje njegovih vitalnih interesa. Nažalost, reakcije nisu onakve kakve očekujemo, posebno od onih kojima su puna usta vladavine prava - naveo je Simić.

On je naveo da Srpskoj listi nije bilo omogućeno da posmatra izbore zbog uskraćivanja broja članova biračkih odbora.- Samo u severnoj Kosovskoj Mitrovici, na skoro trećini biračkih mesta nisu nam dozvolili da imamo svoje članove biračkih odbora, iako smo tamo na prethodnim izborima osvojili više od 90 odsto glasova - naveo je on.

Istakao je da srpskom narodu na Kosovu podrška iz Beograda znači život.

- Srpska lista je samo pupčana vrpca koja u političkom smislu spaja Beograd i Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Bez podrške Beograda mi ne možemo da opstanemo ni 24 sata na Kosovu i Metohiji. Beograd je garant naše bezbednosti, ali i ekonomskog opstanka, kroz sva davanja koja naš narod dobija od svoje države. Zato se glas Beograda izuzetno poštuje i ceni, što pokazuje i broj glasova koje je Srpska lista osvojila. Posebno u poslednjih 13 godina, pod politikom predsednika Aleksandra Vučića, otvaraju se nova radna mesta u prosveti i zdravstvu, isplaćuju se socijalna davanja i učenički dodaci, što omogućava život na Kosovu i Metohiji. Ako neko čuva multietnički karakter tog prostora, to je Beograd, a ne međunarodne organizacije koje se pozivaju na njega - rekao je Simić.

Na pitanje kada se očekuje formiranje skupštine u Prištini, Simić je istakao da je to teško predvideti.

- Ono što je činjenica, kao što sam rekao, jeste da je jedino Srpska lista dobila realne i prave glasove birača i uvećala broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Sve ostale albanske partije doživele su fijasko kada je u pitanju broj glasova. Samo Samoopredeljenje Aljbina Kurtija trenutno ima minus od 187.000 glasova u odnosu na izbore u decembru, što je jasna poruka građana da ne mogu više da trpe ono što se dešavalo na političkoj sceni. Srpska lista će u svakakvim uslovima nastaviti da se bori za prava srpskog naroda, ma koliko to bilo teško i ma koliko potezi iz Prištine i njihovih sponzora bili usmereni protiv nje. Mi smo još jednom dokazali da smo čvrst bedem, da stojimo iza svog naroda i u borbi za njegova prava i da nas ništa neće sprečiti da sačuvamo Srbe na Kosovu i Metohiji - poručio je on.

Simić je na kraju ocenio da građani mogu da budu zadovoljni rezultatima Srpske liste.

- Na ovim izborima imali smo i neka nova lica koja su donela svežinu i nove ideje. Srpska lista je pokazala da je organizacija koja prihvata ljude bez obzira na njihovo političko opredeljenje, uz uslov da je nacionalni interes srpskog naroda i svih građana Srbije na prvom mestu - zaključio je on.