NA DELU PREKRAJANJE IZBORNE VOLJE SRPSKOG NARODA NA KiM! Simić: Vršila se represija sa ciljem zastrašivanja Srba
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić ocenio je da rezultati vanrednih parlamentarnih izbora na tzv. Kosovu pokazuju da je jedino Srpska lista dobila realne glasove birača i povećala broj glasova u odnosu na prethodne izbore, te da su sve ostale albanske partije doživele fijasko.
Simić je u jutarnjem programu RTS podsetio na hapšenje sedam čelnika zdravstvenih i obrazovnih institucija u Gračanici, da je uhapšeno troje ljudi na dan ili dan pre izbora.
- Vršila se represija sa ciljem da se Srbi zastraše kako ne bi iskoristili svoje biračko pravo, odnosno kako ne bi mogli da biraju sebi predstavnike u tzv. kosovskom parlamentu. I kada govorimo o broju glasova, Srpska lista je osvojila nikad veći broj glasova kada su u pitanju izbori u prethodna četiri izborna ciklusa, dakle više od 43.800 glasova. Za razliku od svih albanskih partija koje su zabeležile drastičan pad, Srpska lista ima povećanje broja glasova - kaže Simić.
Naveo je da je Srpska lista na izborima protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, dok je Nenad Rašić dobio svestranu podršku zvanične Prištine.
- Ono što je karakteristično jeste da Srpska lista na ovim izborima protiv sebe imala kompletan režim Aljbina Kurtija, a s druge strane njihov omiljeni Nenad Rašić je imao svestranu podršku i na delu je jedno dezavuisanje celokupne demokratije i zaštitnih pravnih mehanizama - objasnio je Simić.
Objasnio je da je Rašićeva partija dobila više od 43 odsto glasova u albanskim sredinama.
- U opštini Prizren gde ima svega nekoliko desetina Srba, on je dobio 440 glasova. U opštini Peć, u gradskom jezgru gde nema Srba, 140. U Đakovici 81 - rekao je Simić i dodao:
- U Istoku postoje tri srpska sela - Goraždevac, Osojane i Vidanje. U tim mestima, Goraždevcu, Srspska lista je osvojila 250 glasova, a Nenad Rašić samo pet. Sve ostale glasove je osvojio u gradskom jezgru, ali tamo glasaju Srbi u srpskim selima, u Kmetovcu i Šilovu i drugim, a za njega glasaju u centru grada gde od 2009. godine nema Srba. Još bolji primer je Južna Mitrovica u kojoj živi sveštenik sa svojom porodicom, čak i on je glasač opštine Severna Mitrovica, a on je dobio više od 70 glasova - objasnio je Simić.
On je rekao da će Srpska lista uložiti žalbu nakon proglašenja konačnih rezultata jer je neophodno zaštiti pravo srpskog naroda da sebi izabere predstavnike i onemogućiti Nenada Rašića da dobije jedan mandat na osnovu albanskih glasova.
- Mi ćemo odmah nakon proglašenja konačnih rezultata, podneti žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke, i daljim sudskim instancama - rekao je Simić.
Simić je upozorio da sa ''tri svoja Srbina'' režim u Prištini može da promeni sve pravne mehanizme zaštite.
- Mogu da izglasaju ujedinjenje sa Albanijom. Samim tim, nema više priče o dijalogu, nema više borbe za prava srpskog naroda. To je nešto što se, očigledno, blagonaklono gleda iz Evropske unije. Oni sa ta tri Srbina koji će služiti njima, a ne srpskom narodu, mogu da promene da naši manastiri više ne budu manastiri Srpske pravoslavne crkve, već neke druge, kosovske ili albanske. To je opasnost o kojoj govorimo sa međunarodnim predstavnicima mesecima, jer je na delu prekrajanje izborne volje srpskog naroda i ugrožavanje njegovih vitalnih interesa. Nažalost, reakcije nisu onakve kakve očekujemo, posebno od onih kojima su puna usta vladavine prava - naveo je Simić.
On je naveo da Srpskoj listi nije bilo omogućeno da posmatra izbore zbog uskraćivanja broja članova biračkih odbora.- Samo u severnoj Kosovskoj Mitrovici, na skoro trećini biračkih mesta nisu nam dozvolili da imamo svoje članove biračkih odbora, iako smo tamo na prethodnim izborima osvojili više od 90 odsto glasova - naveo je on.
Istakao je da srpskom narodu na Kosovu podrška iz Beograda znači život.
- Srpska lista je samo pupčana vrpca koja u političkom smislu spaja Beograd i Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Bez podrške Beograda mi ne možemo da opstanemo ni 24 sata na Kosovu i Metohiji. Beograd je garant naše bezbednosti, ali i ekonomskog opstanka, kroz sva davanja koja naš narod dobija od svoje države. Zato se glas Beograda izuzetno poštuje i ceni, što pokazuje i broj glasova koje je Srpska lista osvojila. Posebno u poslednjih 13 godina, pod politikom predsednika Aleksandra Vučića, otvaraju se nova radna mesta u prosveti i zdravstvu, isplaćuju se socijalna davanja i učenički dodaci, što omogućava život na Kosovu i Metohiji. Ako neko čuva multietnički karakter tog prostora, to je Beograd, a ne međunarodne organizacije koje se pozivaju na njega - rekao je Simić.
Na pitanje kada se očekuje formiranje skupštine u Prištini, Simić je istakao da je to teško predvideti.
- Ono što je činjenica, kao što sam rekao, jeste da je jedino Srpska lista dobila realne i prave glasove birača i uvećala broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Sve ostale albanske partije doživele su fijasko kada je u pitanju broj glasova. Samo Samoopredeljenje Aljbina Kurtija trenutno ima minus od 187.000 glasova u odnosu na izbore u decembru, što je jasna poruka građana da ne mogu više da trpe ono što se dešavalo na političkoj sceni. Srpska lista će u svakakvim uslovima nastaviti da se bori za prava srpskog naroda, ma koliko to bilo teško i ma koliko potezi iz Prištine i njihovih sponzora bili usmereni protiv nje. Mi smo još jednom dokazali da smo čvrst bedem, da stojimo iza svog naroda i u borbi za njegova prava i da nas ništa neće sprečiti da sačuvamo Srbe na Kosovu i Metohiji - poručio je on.
Simić je na kraju ocenio da građani mogu da budu zadovoljni rezultatima Srpske liste.
- Na ovim izborima imali smo i neka nova lica koja su donela svežinu i nove ideje. Srpska lista je pokazala da je organizacija koja prihvata ljude bez obzira na njihovo političko opredeljenje, uz uslov da je nacionalni interes srpskog naroda i svih građana Srbije na prvom mestu - zaključio je on.
Kurir Politika/Kosovoonline