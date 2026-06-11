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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom Direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gertom Janom Kopmanom, nakon čega su zajedno prisustvovali sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Sastanak Vučić - Gert Jan Kopman Foto: Ilija Ilić

- Sa Gertom Janom Kopmanom razgovarao sam o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Posebnu pažnju posvetili smo usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a.

- Razmenili smo mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici proširenja.

- Zajedno smo prisustvovali i sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU, gde smo se fokusirali na intenziviranje rada u oblasti vladavine prava, odnosno na ispunjavanje prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i na sprovođenje preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Razgovarali smo i o dinamici realizacije Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan i razmotrili aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bismo dodatno unapredili pregovarački proces i pripremili preostale klastere za otvaranje, poručio je predsednik Vučić posle sastanka s direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Јanom Kopmanom s kojim je prisustvovao i sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Vučić se s Kopmanom sastao u 8.30 časova, u zgradi Predsedništva posle čega su zajedno prisustvovali sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9 časova.

Kurir.rs

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