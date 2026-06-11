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Predsednik Demokratske stranka Srđan Milivojević komentarisao je na N1 političku situaciju u Srbiji, kao i parlamentarne izbore koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za jesen ove godine.

Milivojević je rekao da "Vučić neće i da nema nameru da raspiše izbore", zaboravljajući da je upravo predsednik Srbije nudio izbore više puta, a koje su Milivojević i njegova stranka odbijali! 

- Ne postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvim izborima i ono što je za nas važno, kriza ne može da se reši ni izborima. Demokratska stranka u tome neće učestvovati, trebaju nam izbori. Nećemo učestvovati ni u pregovorima, ni u razgovorima, ni na izborima. Ni za živu glavu! Dok se ne formira prelazna vlada, nećemo na izbore i to je ključ - govorio je Milivojević posle pada nadstrešnice u Novom Sadu..

Više o tome možete pogledati u videu:

Kurir Politika

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