SAM SEBE UHVATIO U LAŽI: Milivojević tvrdi da predsednik Vučić nema nameru da raspiše izbore, a pogledajte šta je govorio pre samo godinu dana! (VIDEO)
Predsednik Demokratske stranka Srđan Milivojević komentarisao je na N1 političku situaciju u Srbiji, kao i parlamentarne izbore koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za jesen ove godine.
Milivojević je rekao da "Vučić neće i da nema nameru da raspiše izbore", zaboravljajući da je upravo predsednik Srbije nudio izbore više puta, a koje su Milivojević i njegova stranka odbijali!
- Ne postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvim izborima i ono što je za nas važno, kriza ne može da se reši ni izborima. Demokratska stranka u tome neće učestvovati, trebaju nam izbori. Nećemo učestvovati ni u pregovorima, ni u razgovorima, ni na izborima. Ni za živu glavu! Dok se ne formira prelazna vlada, nećemo na izbore i to je ključ - govorio je Milivojević posle pada nadstrešnice u Novom Sadu..
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Kurir Politika