Milivojević je rekao da "Vučić neće i da nema nameru da raspiše izbore ", zaboravljajući da je upravo predsednik Srbije nudio izbore više puta, a koje su Milivojević i njegova stranka odbijali!

- Ne postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvim izborima i ono što je za nas važno, kriza ne može da se reši ni izborima. Demokratska stranka u tome neće učestvovati, trebaju nam izbori. Nećemo učestvovati ni u pregovorima, ni u razgovorima, ni na izborima. Ni za živu glavu! Dok se ne formira prelazna vlada, nećemo na izbore i to je ključ - govorio je Milivojević posle pada nadstrešnice u Novom Sadu..