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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na svom Instagram profilu i poslao snažnu poruku građanima.

- Naše političke razlike su za građane da se opredele - da li žele siledžije i one koji nude samo mržnju ili žele pristojnu Srbiju koja se takmiči sa najboljima - napisao je Vučić.

Nema ništa lepše i svetije od ljubavi prema otadžbini, dodao je predsednik.

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