Politika
"NEMA NIŠTA LEPŠE I SVETIJE OD LJUBAVI PREMA OTADŽBINI" Vučić posao moćnu poruku: Naše političke razlike su za građane da se opredele
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na svom Instagram profilu i poslao snažnu poruku građanima.
- Naše političke razlike su za građane da se opredele - da li žele siledžije i one koji nude samo mržnju ili žele pristojnu Srbiju koja se takmiči sa najboljima - napisao je Vučić.
Nema ništa lepše i svetije od ljubavi prema otadžbini, dodao je predsednik.
Reaguj
Komentariši