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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

- Nema šta nije osvojio - rekao je Vučić novinarima dok se rukovao sa Danom.

1/31 Vidi galeriju Aleksandar Vučić se sastao sa Lin Danom Foto: Ilija Ilić

U razgovoru sa Danom, Vučić je istakao da je mnogo srećan što je prvi put u Srbiji, i da smo ponosni što smo ugostili najvećeg šampiona svih vremena.

- Nisam mnogo gledao badminton, ali kada smo bili u Šangaju, za košarkaše su neke znali, neke nisu. Jedino su za vas svi znali, ne postoji niko ko nije čuo za vas - istakao je predsednik.

Foto: Videoplus

Jedan čovek je rekao Vučiću u Kini da je neverovatno da Lin Dan dolazi u Beograd.

Legenda badmintona je istakao da mu je velika čast što je došao u Srbiju, a Vučić je naglasio da je Ekspo velika prilika za nas da predstavimo Srbiju u najboljem svetlu.

- I zato vam veliko hvala što ćete promovisati Ekspo - kazao je predsednik.

Ponosni smo na naše odnose sa NR Kinom, i ja na lične odnose sa predsednikom Sijem, rekao je Vučić.

- Ali neverovatno je da ste toliko popularni u celoj Aziji, od Malezije do Indije, neverovatno je kakve ste uspehe postigli - naglasio je predsednik.

Foto: Videoplus

Vučić se interesovao koliko dnevno Lin Dan mora da trenira da bi osvojio sve titule koje je osvojio.

- Svakoga dana moramo da posvetimo najmanje šest sati trenitngu. Ja sam imao sreće, nijednom u mojoj karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Lin Dan predsedniku.

Šampion je rekao da je to za svakog sportistu tako, a predsednik je poručio: Gde za svakog, kada bi naši u fudbalu toliko trenirali gde bi nam kraj bio.

Vučić je istakao da svi mladi igrači u Srbiji jedva čekaju da ga vide, a potom je pitao koliko reketa je doneo Lin Dan.

- Da ga pobedim ako su dva - rekao je Vučić kroz smeh, na šta je predsedniku rečeno da je taj reket suvenir za njega.

Foto: Videoplus

Lin Dan je rekao da će na Ekspo doći sa sinom, koji trenira tenis, a predsednik je rekao da će zamoliti Novaka Đokovića da dođe da mu pokloni reket.