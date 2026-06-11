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Uprkos svim pokušajima da im se dodvori, studenti blokaderi su se ogradili od Save Manojlovića, lidera Pokreta "Kreni-promeni", i bilo kakvog zajedničkog izlaska na izbore sa njim, kao i sa opozicionim strankama.

Student-blokader Mihailo Marković sa Pravnog fakulteta u jednom podkastu je prokomentarisao najavljene parlamentarne izbore i podršku koju studenti dobijaju od pojedinih opozicionih stranaka, pokreta i inicijativa.

- Vezano za proevropsku i nacionalnu opoziciju, možemo reći da je građanima preko glave da gledaju ista lica duži vremenski period. Što se tiče podrške njihove, kao i Pokreta "Kreni promeni", mi to ne gledamo kao neki dobrotvorni čin. To gledamo iz određene prizme političkih odluka. Oni su politička organizacija koja je određeni vremenski period pravila procene same društvene i političke situacije i u skladu s tim je donela određene odluke. Mi to pozdravljamo, ali ne mislimo da ima preterane konekcije s nama. Te stranke i pokreti koji su stavili određene resurse na raspologanje svakako nisu bliži nama u odnosu na bilo koje druge opozicone stranke.Ta neka bliža saradnja vezana za sam izlazak na izbore ne postoji, to je sigurno i tako će ostati do samih izbora - izjavio je student blokader.

Kurir Politika

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