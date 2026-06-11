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Opština Obilić na području Kosova i Metohije, u kojoj je većinsko albansko stanovništvo, a gradonačelnik je iz redova Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, prvi put je ove godine pokrenula inicijativu da na teritoriji opštine obeleži 637 godina od Kosovske bitke na Gazimestanu! Komemoracija bi se održala 15. juna, što je julijanskom kalendaru 28. jun, datum kada se odigrala jedna od najvećih bitaka u istoriji srpskog naroda, a ovaj potez Kurtija tumači se kao još jedan pokušaj otimanja srpskog nacionalnog identiteta.

Spomenik na Gazimestan simbol srpstva Foto: Nemanja Nikolić

Ali, nije to i jedini Kurtijev pokušaj da na Kosovou i Metohiji zatre sve što ukazuje na srpski identitet i prekroji srpsku istoriju.

Albanski "istoričari" već godinama pripremaju teren za apsurdnu tezu da je loza Nemanjića zapravo albanska dinastija "Nimani". Ukoliko lažni premijer tzv. Kosova ostvari svoj naum i Priština centralizuje školski i obrazovni sistem, srpski đaci bi bili primorani da uče kako su Stefan Nemanja, Sveti Sava i car Dušan zapravo "albanski plemići i nacionalni heroji".

Uz prosvetu, ključna meta Kurtijevog režima je i Srpska pravoslavna crkva.

Priština kroz novi obrazovni sistem namerava da promoviše koncept po kojem manastiri na Kosovu i Metohiji, poput Visokih Dečana i Gračanice, više nisu srpske zadužbine, već "albanski pravoslavni vizantijski spomenici". Pravoslavlje na Kosmetu se beskrupulozno pokušava predstaviti kao vera albanskih plemena pre dolaska Slovena, uz insistiranje na isključivoj vezi sa Vizantijom.

Nažalost, ovakvim falsifikatima u mnogome doprinosi i kanonska Albanska pravoslavna crkva, koja u svojim publikacijama i šematizmu već godinama svojata srpske svetinje i naziva ih svojim, zalažući se za naseljavanje albanskog monaštva u njih.