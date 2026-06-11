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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim igračem badmintona svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

Vučić je od Dana dobio i reket, a onda je isprobao pred najvećim igračem ikada ovaj rekvizit sa lopticom.

- Ja bih ovo promašio sto puta, mi smo sa onim velikim igrali. Lakši je od čokolade? Daj lopticu, da vidim da li mogu da pogodim - rekao je Vučić dok je "pimplovao" lopticu. 

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Vučić odmerio snage sa Lin Danom, najvećim igračem badmintona ikada Izvor: Video plus

Lin Dan, koji će promovisati Expo 2027, razgovarao je sa predsednikom Vučićem o sportu, i istakao je da je ponosan što je došao u Srbiju.

- Srećni smo što ćemo promovisati Ekspo, to je velika prilika za nas da prikažemo Srbiju u najboljem svetlu, teme su muzika i igra, i zato vam hvala što ste pristali da zajedno sa nama promovišete - kaže Vučić.

Predsednik se posebno interesovao koliko sati dnevno trenira jedan šampion.

Aleksandar Vučić se sastao sa Lin Danom Foto: Ilija Ilić

- Svakoga dana moramo da posvetimo najmanje šest sati treningu. Ja sam imao sreće, nijednom u mojoj karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Lin Dan predsedniku.

Šampion je rekao da je to za svakog sportistu tako, a predsednik je poručio: Gde za svakog, kada bi naši u fudbalu toliko trenirali gde bi nam kraj bio.

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