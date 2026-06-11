Politika
POGLEDAJTE KAKO MINISTARKA PEVA "VIDOVDAN": Milica Đurđević Stamenkovski zapevala sa korisnicima Zavoda za smeštaj odraslih lica u Kragujevcu (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas Zavod za smeštaj odraslih lica "Male pčelice" u Kragujevcu.
Đurđević Stamenkovski je zajedno sa korisnicima Zavoda zapevala pesmu "Vidovdan".
Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku:
Podsetimo, ministarka je juče posetila porodicu Obradović u selu Jaseika kod Kruševca, a opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.
Reaguj
Komentariši