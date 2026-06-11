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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas Zavod za smeštaj odraslih lica "Male pčelice" u Kragujevcu.

Đurđević Stamenkovski je zajedno sa korisnicima Zavoda zapevala pesmu "Vidovdan".

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku:

Podsetimo, ministarka je juče posetila porodicu Obradović u selu Jaseika kod Kruševca, a opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

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